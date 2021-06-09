Скандал Киркорова и Крапивиной: как отреагировали и кого поддержали звезды

Скандал вокруг украинского продюсера Нателлы Крапивиной и российского певца Филиппа Киркорова на фоне негативного высказывания Крапивиной о перфомансе поп-короля на премии МУЗ-ТВ набирает обороты.

Многие звезды не смогли пройти мимо этой ситуации и выразили свое мнение по поводу конфликта. OBOZREVATEL собрал реакцию артистов на громкий скандал (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Так, рэпер Джиган встал на сторону Киркорова и назвал Нателлу "крысой". Поддержать Филиппа Бедросовича решила и певица Оля Полякова. Она оставила под последним его постом в Instagram множество приятных слов. Отметим, артисты давно дружат и даже успели дать совместный концерт в Дубае.

Видео дня

Певица Анна Седокова просто оставила смайл в виде сердечка под публикацией Киркорова.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила: она надеется, что Киркоров и Крапивина все-таки помирятся.

"Любимый, надеюсь через 5 лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных срачей появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы", – написала она.

А вот телеведущая Ксения Собчак решила поддержать и Филиппа Киркорова, и Нателлу Крапивину.

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил коллегу Крапивину в хамском отношении к людям и "мании величия". Мужчина поддержал Киркорова в его конфликте с экс-наставницей артистки Светланы Лободы.

"На нее огромное количество жалоб давно. И у нее мания величия от собственного значения в этом мире. Она газует, у нее нет тормозов. Я вообще не понимаю, почему они ведут себя таким образом в нашей стране", – заявил Пригожин.

Не смогла остаться в стороне юристка Катя Гордон, у которой ранее у самой был конфликт с Киркоровым. Она высказала свое мнение на странице в Instagram.

"Я считаю, что Нателла сделала главное, на что не способны несвободные и неталантливые люди: сказала, что думает и ушла... Суть останется сутью: Натик, ты талант и свободный человек. Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется", – написала она.

Другие звезды также прокомментировали решение Нателлы Крапивиной о прекращении ее сотрудничества со Светланой Лободой и ухода из шоу-бизнеса после скандала с Киркоровым. Среди них – актриса Эвелина Бледанс.

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и блогера Давы Манукяна на премии телеканала МУЗ-ТВ. В комментариях под фото артистов она написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров резко отреагировал на слова Крапивиной:

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий... Девочки, где вы учились, я преподавал. Расчленить меня на шашлыки? Это оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла? Я всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", – отметил артист.

Спустя час после обращения Киркорова Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она больше не работает со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

Читайте также самые интересные факты из биографии экс-продюсера Лободы Нателлы Крапивиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказалась о романе артистки с солистом рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По ее словам, в их личную жизнь лучше не вмешиваться.