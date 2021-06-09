Филипп Киркоров устроил скандал из-за продюсера Лободы: в чем суть конфликта

Украинский продюсер Нателла Крапивина прекратила сотрудничество с певицей Светланой Лободой из-за того, что оставила гневный комментарий под фото блогера Давида Манукяна, на котором он изображен с Филиппом Киркоровым. В результате певца это очень разозлило, и он устроил скандал.

Так, продюсер написала: "Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров не стал молчать и высказался в сети. Подробней о нашумевшем скандале – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известный исполнитель записал эмоциональное видеообращение к Лободе и Крапивиной. Он также обвинил певицу в плагиате на Бейонсе в 2017 году.

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"Лунатики, кто вы все такие и откуда взялись?! Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности... Я не упрекаю вас. Ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что воровать номера других артистов и плагиатить. Девочки, где вы учились, я преподавал. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которые представляют "прогрессивную" артистку. Ух, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял!" – сказал Киркоров.

Артист отметил, что ему "стыдно находиться в пластиковом мире". По его словам, ему также "дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, про ущемление гражданских свобод".

"Вам явно нужен фактчекер, который будет сверять посты с текущим этическим кодексом. А то у меня есть грешки: исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам как до Луны. Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит, раздавят вас или из вас получится бабочка", – подытожил певец.

Блогер и певец Давид Манукян заявил, что комментарий Крапивиной к фото "не норма" и он не понимает, почему так много зла.

"Не нравится, не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки. Еще больше я в ах** с людей, которые поддерживают это! То есть мое шоу, которое я делаю, вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете. В себя придите. Не смотря на все, я желаю вам всего хорошего", – высказался знаменитость.

На своей странице в Instagram продюсер заявила, что "все бесконечное рано или поздно обретает свой конец".

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Нателла, которая работала с Лободой с 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказалась о романе артистки с солистом рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По ее словам, в их личную жизнь лучше не вмешиваться.