Общается с людьми, как с животными, – Пригожин о скандале с Крапивиной

Российский продюсер Иосиф Пригожин обвинил коллегу Нателлу Крапивину в хамском отношении к людям и "мании величия". Мужчина поддержал певца Филиппа Киркорова в его конфликте с наставницей артистки Светланы Лободы.

Так, по словам Пригожина, на Крапивину уже давно жалуются многие звезды в шоу-бизнесе. Продюсер также добавил, что у женщины абсолютно нет тормозов и она общается с людьми, как с животными. Об этом он сообщил в комментарии для Telegram-канала "Звездач".

"На нее огромное количество жалоб давно. И у нее мания величия от собственного значения в этом мире. Она газует, у нее нет тормозов. Я вообще не понимаю, почему они ведут себя таким образом в нашей стране", – поделился Пригожин.

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Продюсер также добавил, что в этой скандальной ситуации поддерживает Киркорова.

"В ситуации Филиппа с Нателлой я скорее на стороне Филиппа", – подытожил Иосиф.

Напомним, что ссора между Киркоровым и Крапивиной произошла после скандальной церемонии Премии "Муз-ТВ", на которой Филипп устроил перфоманс с Давидом Манукяном. Нателла раскритиковала певца и блогера и заявила, что на Кавказе за такое раньше "на шашлыки расчленяли".

Бывший муж Пугачевой не стал отмалчиваться и обрушился на помощницу Светланы Лободы. Вскоре после этого Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей и уходит из шоу-бизнеса.

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