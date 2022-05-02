Симоньян попыталась унизить Киркорова, который вступился за Пугачеву и Галкина, но только опозорилась

Одиозная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая оскандалилась после вульгарного высказывания в адрес Максима Галкина и Аллы Пугачевой, попыталась унизить эстрадного певца Филиппа Киркорова. Накануне артист поддержал коллег и осудил кремлевский рупор за ее грубые слова. Попытки псевдожурналистки поставить музыканта не место не увенчались успехом.

Интернет-пользователи в очередной раз раскритиковали Симоньян за ее неуместные комментарии в адрес знаменитостей. На этот раз скандальное заявление путинистка сделала не с экрана федерального телеканала, а в Twitter.

Журналистка, как и в случае с Максимом Галкиным, намекнула на нетрадиционную ориентацию певца.

"А ваши бывшие родственники, Филипп, ср*т этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", – обратилась к Киркорову Симоньян.

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В ответ пользователи соцсети из РФ в грубой форме попросили пропагандистку больше не делать заявлений от лица "русского народа". В комментариях подписчики с горечью писали, как они сожалеют о том, что именно Симоньян и ей подобные "профессионалы" – это официальные лица отечественной журналистики.

"А ты сама какое отношение к русскому народу имеешь, а Симоньян? Может оставишь русским отстаивать русскую народность и русский язык?", "Выражается Маргарита как базарная бабка. Похоже она кроме вранья ничего не умеет. Пропогандонша", "И это официальные лица нашей журналистики. Какая-то грязь и мерзость", "Русскому народу не по себе от шайтанов вроде вас, которые работают за счет наших налогов и несут такую вот х**ню и получают за это зарплату. Ей богу, думаю, что дворники из вас были бы получше", – оставляли комментаторы.

А некоторые даже предположили, что Симоньян так активно пытается унизить Галкина и всех, кто его поддержал, из-за личных мотивов.

"Видимо, муж Маргариты на мужчин засматривается, а может и на Галкина. У неё личная обида", – предположил подписчик.

Напомним, Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" назвала пародиста Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Такие высказывания она позволила себе, поскольку ее соотечественник выступил против войны в Украине. Одними из первых юмориста и Примадонну поддержали украинские артисты. В частности, рэпер Потап. Свои слова поддержки коллегам выразил и Филипп Киркоров, что было неожиданно, поскольку певец выбрал пророссийскую позицию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вступилась за Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву также советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле. Она заявила, что пропагандистка Симоньян "скатилась к словесному поносу" и показала свой "низкий уровень культуры и интеллекта". Подробнее – в нашем материале.