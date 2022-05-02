Киркоров неожиданно осудил пропагандистку Симоньян из-за высказываний в адрес Галкина и Пугачевой

Известный российский певец Филипп Киркоров, который уже больше двух месяцев молчит о преступной войне в Украине, неожиданно записал видеообращение к кремлевской пропагандистке Маргарите Симоньян. Артист осудил путинистку за ее высказывания в адрес шоумена Максима Галкина и его супруги, эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

Киркоров прокомментировал слова псевдожурналистки о том, что пародист – "гей, который для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине". Видео звезда разместил на личной Instagram-странице.

Галкина, который принял антивоенную позицию и вместе со звездной женой и детьми эмигрировал из РФ в Израиль, поддержали многие коллеги по шоу-бизнесу. Филипп Киркоров отметил, что слегка опоздал с обращением к Симоньян, однако оправдался плотным графиком и нехваткой времени из-за концертов.

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"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право?" – начал артист.

Эпатажный певец пригрозил пропагандистке, намекнув, что она из-за своих слов может нарваться на копание в собственном грязном белье.

"Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я не уверен, что не найдутся люди, которые не захотят покопаться и выкинуть на публичный суд твое белье, а грешки у каждого есть. Мы не святые", – высказался Киркоров.

Напомним, что Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" назвала пародиста Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Такие высказывания она позволила себе, поскольку ее соотечественник выступил против войны в Украине. Одними из первых юмориста и Примадонну поддержали украинские артисты. В частности, рэпер Потап.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вступилась за Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву также советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле. Она заявила, что пропагандистка Симоньян "скатилась к словесному поносу" и показала свой "низкий уровень культуры и интеллекта". Подробнее – в нашем материале.