Шоу "Маска": все подробности восьмого выпуска

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" стартовал восьмой выпуск популярного шоу "Маска". Так, в новом эпизоде зрители встретятся с такими участниками: веселым Буряком, эффектной Бабкой, мужественным Носорогом, магическим Мольфаром, милым Циклопом и таинственным Волком.

Каждый из героев исполнит на сцене популярный хит и даст новые подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и рассказывает все подробности.

Так, первым на сцену вышел таинственный Волк. Участник исполнил песню Supermassive Black Hole. Судьи предположили, что под маской может скрываться Макс Барских, Melovin или Виталий Козловский.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

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