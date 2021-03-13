Шоу "Маска": все подробности восьмого выпуска

Юля Ухина
Юля Ухина
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Шоу 'Маска': восьмой выпуск

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" стартовал восьмой выпуск популярного шоу "Маска". Так, в новом эпизоде зрители встретятся с такими участниками: веселым Буряком, эффектной Бабкой, мужественным Носорогом, магическим Мольфаром, милым Циклопом и таинственным Волком.

Каждый из героев исполнит на сцене популярный хит и даст новые подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и рассказывает все подробности.

Шоу "Маска": как выступают участники в восьмом выпуске

Так, первым на сцену вышел таинственный Волк. Участник исполнил песню Supermassive Black Hole. Судьи предположили, что под маской может скрываться Макс Барских, Melovin или Виталий Козловский.

Учасник в образе Волка на шоу "Маска"

  • Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

  • В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

  • В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

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