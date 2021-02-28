Пономарев об образе Льва на шоу "Маска": не получалось сделать так, чтобы меня не узнали. Эксклюзив

В субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск популярного шоу "Маска", во время которого покинул проект звездый участник в костюме Льва – певец Александр Пономарев.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL артист рассказал, почему без раздумий согласился спрятаться под тяжелейшей маской и как изворачивался от расспросов звездных детективов, относительно своего участия в проекте.

– Александр, вы не разочарованы тем, что покинули шоу в шестом выпуске? Возможно, хотели больше пробыть здесь?

– Нет. Единственное, почему я расстроился – мы уже подготовили песню моей любимой группы "NIRVANA". Я сделал лирическую версию их самой известной композиции с оркестром и хором. Вот очень хотел ее продемонстрировать, но не успел и это единственное, о чем жалею.

– Возможно удастся включить эту песню в вашу концертную программу?

– Нельзя! У них же есть какие-то наследники. К тому же в новом звучании она вышла слишком бомбическая. Жаль! Но значит, такова ее судьба.

– Вы действительно не знаете, кто скрывается под другими масками? Возможно узнали своих коллег?

– Не знаю, абсолютно! Я даже не знаю тех, кто вылетел до меня. Мы не видим друг друга и не общаемся. По условиям договора просто не имеем такой возможности. Даже во время репетиций мы в масках, так же и когда находимся на территории съемочной площадки.

– Говорят, костюмы насколько тяжелые, что некоторые участники успели изрядно похудеть. Вы следили за формой?

– Честно говоря, я не делал замеры, однако художники по костюмам две пуговицы зашили на моих брюках.

– Могли бы вспомнить первую примерку костюма? Столь тяжелым показался костюм? Не вызывало ли это шок?

– Голова Льва очень тяжелая и физически достаточно сложно долго в ней стоять. Более того, ты еще и практически не можешь двигаться, из-за конструкций самого костюма, которые тебя сдерживают. Поэтому я и не отрывался так сильно, как того хотелось и как я могу это делать на концертах. Я не сильный танцовщик на сцене, но по крайней мере могу двигаться. И к тому же здесь я ничего не видел, потому что дырочка одна – рот Льва. Тебя выводят на сцену, и ты не очень комфортно себя в этом чувствуешь. Но это шоу, и оно должно продолжаться!

– Некоторые участники рассказывали, что в костюмах есть встроенные вентиляторы. Были ли у вас такие? Как это работает?

– Нет, в моем костюме была только одна маленькая дырочка. И для того, чтобы до меня дошел свежий воздух, кто-то должен был открыть эту пасть и махать веером для подачи кислорода.

–​​​​​​​ Не возникало ли желания после первой же примерки изменить костюм? Попросить что-то более легкое?

– Нет, я терпеливый человек. Если есть хорошая идея, то могу потерпеть. Ничего страшного со мной не случится.

–​​​​​​​ Лев – самый популярный герой проекта "Маска" во всем мире! Что вы чувствовали, находясь в нем?

– Мне было очень интересно! Этот образ мне предложили продюсеры и сказали, что Лев в отечественной адаптации шоу – легендарное, мифическое создание. Я не был против, потому что по гороскопу я Лев – это мой покровитель. Что касается самого шоу, знаете, что бы я не делал: как бы не пел, как не менял бы голос – у меня не получается сделать так, чтобы меня не узнали. Вот какие бы песни не исполнял, все равно прорезается Пономарев. За это я постоянно благодарю Бога, ведь, честно говоря, в эстрадной музыке очень важно иметь узнаваемый тембр. Я согласился на участие в этом шоу, потому что я люблю эксперименты, тем более те, которые связаны с музыкой. Я старался, чтобы эти эксперименты были удачными и очень надеюсь, что зрителю это понравилось! Также хочу пожелать удачи всем участникам, которые продолжают участие в этом шоу!

– А это правда, что после первого эфира вам позвонил один из звездных детективов с вопросом: не вы ли прячетесь под маской Льва?

– Это правда. Но если честно, мы с тремя нашими детективами постоянно созваниваемся. И, да, был такой шантаж – если снимут маску, а там я – они не будут со мной разговаривать. Но мы шутили, конечно. Это мои друзья – я и врать не врал, просто пытался уклоняться от ответов различными встречными вопросами.

–​​​​​​​ Но как же вам удалось выдержать давление знакомых?

– Просто у нас еще есть совместная работа, совместные проекты. Поэтому нам есть чем заняться, а все вопросы и разговоры я пытался перебрасывать на другие темы – убегал от прямого ответа.

–​​​​​​​ Признайтесь честно, что будете делать теперь, после завершения участия в шоу? Как будете отдыхать от этого костюма?

– Я не устал, поэтому отдыхать не буду. У меня есть куча работы. Очень много новых песен и поэтому впереди моих поклонников ждут сюрпризы, песни и, надеюсь, концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также в эксклюзивном материале Алена Шоптенко рассказала, с какими сложностями она столкнулась на шоу "Маска", и в какой новой роли хочет попробовать себя еще.