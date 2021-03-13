Стало известно, кто скрывался за образом Волка в шоу "Маска"

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Участник в образе Волка на шоу 'Маска'

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" во время восьмого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышел таинственный Волк. Как оказалось, за образом скрывался украинский певец Макс Барских.

Артист исполнил песню Supermassive Black Hole. Судьи пришли в восторг от энергичного выступления участника. Они скандировали ему "Браво", после чего похвалили за вокал и пластичность (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Судьи предположили, что под маской может скрываться Melovin или Виталий Козловский. Также они заявили, что это может быть Макс Барских, после чего попросили участника снять маску.

Макс Барских на шоу "Маска"

"Признаюсь, мне было сложно попытаться выйти из себя и изобразить Волка. И по ходу у меня это не получилось, да? Но я рад, что меня отгадали, – значит, меня невозможно не узнать", –прокомментировал артист.

Макс Барских на шоу "Маска"

  • В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

  • В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 февраля на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.

  • Также в эксклюзивном материале Александр Пономарев рассказал, с какими сложностями столкнулся на шоу и как изворачивался от расспросов звездных детективов, относительно своего участия в "Маске".

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