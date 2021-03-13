Стало известно, кто скрывался за образом Мольфара в шоу "Маска"

В субботу, 13 марта, на телеканале "Украина" во время восьмого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышел магический Мольфар. Как оказалось, за образом скрывался телеведущий Павел Костицын.

Он исполнил песню группы "НеАнгелы" – Роман. Вокруг личности учасника развернулась жаркая дискуссия. Судьи предполагали, что под маской Мольфара скрывается профессиональный певец, либо же человек, который всю жизнь мечтал о большой сцене (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Звездные детективыподозревали, что под маской скрывается Павел Костицын, Василий Бондарчук или Алексей Вертинский. Как выяснилось, это был Костицын.

Стоит отметить, что в конце шоу Павел Костицын на бис исполнил песню, с которой выступал в своем образе. Судьи шоу были очарованы вокалом телеведущего.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" показали седьмой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира стало известно, что под маской Розы скрывалась певица Алина Гросу.