Стало известно, кто скрывался за образом Мохито в шоу "Маска"

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" выступило сладкое Мохито. Как оказалось, за образом скрывался телеведущий Алексей Суханов.

Шоумен исполнил популярную песню группы DZIDZIO – "Я і Сара". Он восхитил зрителей и судей своим исполнением. Отметим, что жюри так и предполагали, что за маской Суханов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Как сообщалOBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.