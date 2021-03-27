Шоу "Маска": смотреть десятый выпуск онлайн

В субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" стартовал десятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". Знаменитости появятся на сцене в ярких костюмах и продемонстрируют новые выступления.

OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" показали девятый выпуск популярного украинского шоу "Маска". В конце проекта оказалось, что за образом Буряка прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.