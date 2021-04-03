На шоу 'Маска' раскрыли личность таинственной Бабки

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла таинственная Бабка. В конце проекта оказалось, что за образом прячется певица Анастасия Приходько.

Она исполнила популярную песню Billie Eilish – "Bad Guy". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира

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Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.