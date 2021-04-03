Стало известно, кто скрывался за образом Циклопа в шоу "Маска"

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" рассекретили участника в образе милого Циклопа. Как оказалось, это была певица Мишель Андраде.

Она исполнила хит Селены Гомес "Love You Like A Love Song". Вокруг личности участницы развернулась жаркая дискуссия. Судьи предполагали, что за маской Циклопа скрывается Jerry Heil или же Андраде, однако их смущало отсутствие акцента у артистки (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы очень долго работали над моим акцентом, чтобы его не было слышно и над записью песен. Благодарю вас за ваши комментарии! Мне было так приятно быть Циклопом. Во время выступлений, я даже не ассоциировала себя с Мишель – полностью перевоплощалась. Мне всегда хотелось танцевать и радоваться", – поделилась звезда.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 апреля, на телеканале "Украина" во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла таинственная Бабка. В конце проекта оказалось, что за образом пряталась певица Анастасия Приходько.