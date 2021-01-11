Шоу 'Маска': где и когда смотреть премьеру

В субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера шоу "Маска". Проект сняли по известному формату The Masked Singer.

Ведущим "Маски" стал Владимир Остапчук. Он примерит 12 интересных образов. OBOZREVATEL будет следить за событиями на шоу и расскажет подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в проекте примут участие такие звезды как Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Стоит отметить, что участниками станут украинские знаменитости, но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. "Маска" будет состоять из 12 эпизодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января на телеканале "1+1" в 21:00 состоится премьера 11 сезона проекта "Голос країни". В шоу появится много известных украинских знаменитостей.