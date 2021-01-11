Шоу 'Маска': де і коли дивитися прем'єру

У суботу, 16 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра шоу "Маска". Проєкт зняли за відомим форматом The Masked Singer.

Ведучим "Маски" став Володимир Остапчук. Він приміряє 12 цікавих образів. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на шоу і розповість подробиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у проєкті візьмуть участь такі зірки, як Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

Варто відзначити, що учасниками стануть українські знаменитості, але їхні особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. "Маска" буде складатися з 12 епізодів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться прем'єра 11 сезону проєкту "Голос країни". У шоу з'явиться багато відомих українських знаменитостей.