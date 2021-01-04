'Голос країни. Перезавантаження': дата премьеры, где смотреть и кто из звезд появится на кастингах

В воскресенье, 24 января, на телеканале "1+1" в 21:00 состоится премьера 11 сезона проекта "Голос країни". В шоу появится много известных украинских знаменитостей таких как муж Ольги Сумской Виталий Борисюк, Надежда Мейхер и многие другие.

Отметим, что судьями проекта стали Надя Дорофеева, MONATIK, Олег Винник и Тина Кароль. Об это OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе телеканала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на "слепых прослушиваниях" споют фанат шоу из Китая и даже вокалист из Марокко.

Кроме того, судей поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.

Также на шоу придут и опытные звезды. На сцену выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк.

Стоит отметить, что зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

Ведущими нового сезона проекта "Голос країни" станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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