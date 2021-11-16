Шона Пенна заметили в Киеве: почему голливудский актер тайно приехал в Украину

Американский актер и режиссер Шон Пенн был замечен в Киеве на месте расстрелов Небесной сотни. Сообщается, что артист впервые прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм.

Пребывание голливудской звезды в стране должно было оставаться в тайне, однако очевидцы рассказали о приезде Шона ТСН. Инсайдеры сообщили источнику, что уже завтра знаменитость планирует посетить Мариуполь.

Актера заметили на улице Институтской, когда он брал интервью у прохожих. Участников опроса просили не рассказывать никому о разговоре, а съемочной команде приказали молчать о планах режиссера.

Несмотря на желание сохранить конфиденциальность, фотография с американцем всплыла в сети. В понедельник, 15 ноября, звезда сфотографировалась с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым, которого он расспрашивал о жизни после войны.

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После участия в боевых действиях на Востоке бизнесмен открыл свою пиццерию, впоследствии переросшую в целую франшизу.

Отметим, что Шон Пенн последние двадцать лет активно занимается волонтерской деятельностью. Знаменитость посвящает свободное от актерства время на поездки по странам третьего мира и съемкам документального кино.

Кратко о звезде:

Шон Пенн – американский актер и кинорежиссер. Лауреат премий "Оскар" в 2004 году за роль в фильме "Таинственная река" и в 2009 году за роль в фильме "Гарви Милк". Также Шон получил "Золотой глобус" и "Каннскую пальмовую ветвь" и многие другие награды.

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