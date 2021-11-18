Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места

Дарья Дурова
Люди
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Шон Пенн на Донбассе

Знаменитый американский актер Шон Пенн посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе. Несколько неожиданным для звезды стало то, что значительный процент украинских военнослужащих в ООС – женщины.

Это первый визит звезды в Украину, о которой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм. Об этом на странице в Facebook в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

В сети также опубликовали фото, как знаменитость в бронежилете и шлеме общался с военными (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

Пенн на Донбассе
Видео дня

Воины не уточнили, где именно побывал актер, указав лишь, что это один из населенных пунктов Приазовья, который ранее очень активно обстреливался. Там звезда увидел последствия российской агрессии своими глазами.

В ООС указали, что основной замысел кино Пенна – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Шон Пенн рядом с военными
Пенн в шлеме и бронежилете

"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", – говорится в сообщении.

Шон Пенн впервые посетил Украину
Режиссера сопровождала съемочная группа
Звезда планирует снять документальный фильм
Пенн в шлеме
Шон Пенн с украинскими воинами
Визит Пенна в зону ООС
Актер побывал на Приазовье
Шон Пенн идет по улице
В ООС рассказали, как прошел визит
Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места
Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места
Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места
Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места

Полный пост ООС о визите знаменитости:

Сообщение пресс-службы
Сообщение пресс-службы

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