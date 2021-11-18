Увидел собственными глазами: что больше всего удивило Шона Пенна на Донбассе. Фото с места

Знаменитый американский актер Шон Пенн посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе. Несколько неожиданным для звезды стало то, что значительный процент украинских военнослужащих в ООС – женщины.

Это первый визит звезды в Украину, о которой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм. Об этом на странице в Facebook в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

В сети также опубликовали фото, как знаменитость в бронежилете и шлеме общался с военными (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

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Воины не уточнили, где именно побывал актер, указав лишь, что это один из населенных пунктов Приазовья, который ранее очень активно обстреливался. Там звезда увидел последствия российской агрессии своими глазами.

В ООС указали, что основной замысел кино Пенна – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу", – говорится в сообщении.

Полный пост ООС о визите знаменитости:

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