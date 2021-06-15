Шикарные дома Версаче, Лагерфельда и других известных кутюрье. Фото изнутри

Именитые кутюрье порой зарабатывают больше, чем голливудские звезды. Они могут позволить себе не только жить в настоящем роскошном замке, но и иметь апартаменты в самых больших и дорогих городах мира.

Так, легендарный французский модельер Юбер де Живанши жил в дворце Le Jonchet XVII века, который считается памятником архитектуры, а Донателла Версаче сделала поистине "золотой" ремонт в своих миланских апартаментах. OBOZREVATEL узнал, в каких домах жили и живут создатели мировых брендов.

Юбер де Живанши

Последние годы своей жизни создатель модного дома Givenchy провел в замке Le Jonchet XVII века, который спроектировал архитектор Габриэль де Лестрейд. Имение полностью пришло в упадок 1950-м годам, пока его не восстановил французский архитектор Фернан Пуйон по заказу Живанши. Юбер поселился в нем после того, как продал свой бренд в 1988 году.

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Дворец Le Jonchet внесен в список исторического наследия Франции.

Донателла Версаче

Донателла Версаче заставляет сиять не только бархат и шелк, но и свою двухуровневую квартиру в Милане. Там золотые не только смесители, но и вся мебель отделана дорогостоящими материалами и натуральными тканями. Стены украшены фресками с изображением китайских и японских ваз, а столовая – бело-голубыми изразцами.

Эти апартаменты Донателла приобрела вместе с тогдашним мужем Полом Беком в 1986 году. Оформление интерьера они поручили известному декоратору Ренцо Монжардино.

Сейчас, когда дети Версаче повзрослели, Донателла выкупила квартиру этажом выше и объединила ее со своей. Теперь второй этаж квартиры знаменитости украшает лепнина и напольная плитка с геометрическим узором.

Джанни Версаче

Модельер Джанни Версаче больше всего любил все леопардовое, золото и статуи Кановы. Это проявляется в его экстравагантных интерьерах. Любимое детище Джанни – особняк в Майами Casa Casuarina, который печально прославился как место его гибели. Именно там дизайнера застрелил серийный убийца.

В особняке сохранилась канва 1930-х. А внешний фасад был "списан" с одного латиноамериканского поместья, которое считали родовым гнездом семьи Колумба.

Внутри дом оформлен в неоклассическом стиле: мебелью в духе французских Людовиков, антиквариатом, золотыми унитазами и леопардовой обивкой. А один из самых примечательных элементов оформления экстерьера дома – открытый бассейн, выложенный плиткой с 24-каратным золотом.

После смерти Джанни его поместье выкупила сеть Victor Hotels и переделала в бутик-отель. О бывшем владельце во внутреннем дворике напоминает мозаичное панно с головой Горгоны Медузы – логотипом Дома Versace. Сейчас там сервируют завтраки для гостей отеля.

Карл Лагерфельд

У Карла Лагерфельда было несколько домов и апартаментов в разных уголках мира. Примечательной является его парижская квартира, поскольку она больше всего похожа на дизайнерский салон. Маэстро отказался от привычных представлений об уютной квартире и создал настоящий дом будущего на площади 350 кв. м. Карл убрал стены и перегородки между комнатами и расставил серебристо-белую мебель от дизайнеров Марка Ньюсона и Аманды Левет.

При жизни Лагерфельд называл свою квартиру "приютом эгоиста" и мужским убежищем, где никогда не пахнет едой.

Вера Вонг

Американский модельер свадебных платьев Вера Вонг раньше жила только в Нью-Йорке, однако в 2011 году она решила переехать в голливудский район Беверли Хиллз. На новые апартаменты с видом на океан Вера тогда потратила около трех миллионов долларов.

Дизайном интерьера занимался Стив Херманн. В особняке стеклянные стены, 4 спальни, 4 ванные комнаты, бассейн, домашний кинотеатр и спа-зона. Все комнаты оформлены в минималистическом стиле.

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