Самые безвкусные дома украинских и зарубежных звезд. Фото

Знаменитости порой теряют голову от своего богатства и вместо того, чтобы его преумножать, тратят на бессмысленные мелочи – антиквариат, золотую мебель и меха животных.

А дизайнеры и рады помочь, предложив богатым клиентам такие варианты интерьеров, которые во всем мире считаются безвкусицей. И пока модные дома отказываются от кожи и меха, а строители создают экологические дома из переработанных материалов в стиле минимализм, некоторые селебрити выстраивают себе помпезные замки с нагромождением золота, лепнины и дорогих элементов декора. OBOZREVATEL решил сделать топ звезд, для которых дом – это способ показать свое финансовое состояние, а не чувство вкуса и стиля.

Кристина Агилера

Когда-то дом американской певицы Кристины Агилеры в Беверли-Хиллз принадлежал "великому и ужасному" Оззи Осборну. После ремонта и нового декора бывший некогда брутальным особняк стал похож на домик Барби. Безвкусным и давно уже нестильным интерьер делает его напыщенность, элементы рококо и ампира, а также то, что он сильно перегружен мелкими яркими деталями. В комнатах сочетается графитовый и рубиновый, отчего не только рябит в глазах, но и становится неуютно.

Пэрис Хилтон

Ввиду любви к роскошной жизни, модель и известная блондинка обставила дом антиквариатом и дорогостоящими картинами. Более того, Пэрис настолько себя любит, что развесила по всему дому собственные портреты. Кроме портретов, изображения с лицом Хилтон можно увидеть на декоративных подушках, разбросанных по всему дому. Так сильно, как саму себя, блондинка любит только собак. Поэтому Пэрис недалеко от своего жилья построила для питомцев отдельный мини-дом площадью 30 м кв. Интерьер домика оформлен в розовом стиле, внутри есть бассейн для собак и кондиционер.

Анастасия Волочкова

Еще одна знаменитость, которая отличается обожанием собственной персоны – российская балерина Анастасия Волочкова. Она постаралась окружить себя роскошью, поскольку, по ее словам, такая женщина, как она, меньшего не заслуживает. В своих соцсетях Волочкова часто позирует среди бело-золотого великолепия, лепнины, статуэток, массивных портьер и ковров.

Отметим, что стены первого этажа украшают фрески с портретами балерин, принадлежащих кисти художника из Петербурга. А для второго этажа выбраны картины французского мастера.

Валерий Леонтьев

Российский певец Валерий Леонтьев отличается своей любовью к леопардовому принту. В "леопарда" он одел даже свой телевизор, причем диваны обтянуты настоящим леопардовым мехом. Эту расцветку можно встретить в каждой комнате знаменитости, чем он сам очень гордится.

Камалия

Украинская певица Камалия получила в подарок от мужа Мохаммада Захура особняк в центре Киева. В доме три этажа, которые соединяет мраморная лестница. Певица сама руководила оформлением интерьера в стиле барокко. Особняк можно назвать замком: высокие потолки, мебель огромных размеров, длинный стол для множества людей в столовой – и все это в стиле 18 века. В глаза бросаются современные детали, которые никак не вписываются в интерьер. Это и детские столики с монитором для игр, розетки и прочая электроника. Кроме того, в комнатах преобладают яркие цвета, золото, массивные люстры. Кухонная мебель отделана настоящими камнями Swarovski.

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