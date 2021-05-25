Сергей Притула стал отцом в третий раз. Первое фото из роддома

Известный украинский актер и комик Сергей Притула стал отцом в третий раз и показал первое фото с новорожденной малышкой. Так, родители назвали девочку Стефанией.

О радостном событии знаменитость сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что старшие сестричка и братик очень ждали появления на свет нового члена семьи.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя! А мы с мамой, благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!" – поделился радостными эмоциями шоумен.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

От первого брака у него есть сын Дмитрий, который родился в 2008 году. Второй раз Притула женился в 2015, а в 2017 на свет появилась дочь Соломия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Знаменитость поделилась с поклонниками трогательным снимком дочери, на котором изображены ножки новорожденной.