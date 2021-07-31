Сенцов – о дочери Эмме: не дают видеться с ребенком, это больно и тяжело

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что сейчас ему не разрешают видеться с дочерью Эммой столько, сколько бы он этого хотел. Девочка родилась в декабре прошлого года, впоследствии отношения с матерью – журналистом и активистом Юлией Бабич – он назвал неудачными.

Подробностями мужчина поделился в интервью "Фактам ICTV", которое в первую очередь касалось рассказа о съемках его последнего фильма "Носорог". Беседа вышла в записи на YouTube-канале СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Действительно хотел бы видеться больше, но есть некоторые вещи, которые этому мешают. Мне постоянно ставят условия... А когда тебя бьют по самому важному, это очень больно и тяжело", – признался Сенцов.

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Он подчеркнул, что отношения с матерью ребенка у него действительно сложились не очень хорошие. В частности, заявил о манипуляциях и даже шантаж со стороны тех, кто занимается воспитанием маленькой Эммы.

"Это моя личная жизнь и я не хотел выносить это на рассмотрение общественности. Однако началась сильная манипуляция по этому поводу и шантаж – чтобы избавиться от этого, мне пришлось рассказать", – пояснил режиссер.

По его словам, именно поэтому он написал об этом в своей соцсетях – чтобы прояснить отношения с Бабич и в целом его отношение к ситуации.

Мужчина выразил убеждение, что когда дочь вырастет, то перестанет быть "объектом манипуляций и станет субъектом общения".

"И тогда все будет хорошо", – подытожил Сенцов.

Добавим: о том, что в украинского режиссера родилась дочь, которую назвали Эмма, стало известно в феврале 2021 года. Вскоре выяснилось, что матерью девочки является Юлия Бабич. По ее постам в соцсетях, ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января Бабич опубликовала фото дочери и написала, что "нам сегодня 1 месяц".

У Сенцова есть еще двое детей – Алина (2002 г. р.) и Влад (2004 г. р.).

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