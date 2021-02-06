СМИ назвали имя матери дочки Сенцова

Журналистка и активистка Юлия Бабич родила от режиссера, бывшего узника Кремля Олега Сенцова дочь, которую назвали Эмма.

Об этом ТСН рассказали знакомые Сенцова. Также согласно постам девушки в Facebook, которые подписаны как "крошка Олеговна", ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января Бабич опубликовала фото с дочкой и написала, что "нам сегодня 1 месяц".

Ранее Сенцов опубликовал фото с новорожденной дочкой. У него уже есть двое взрослых детей: сын Влад и дочь Алина. С женой Сенцов развелся в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения планирует с 2021 года установить тарифы на оказание медицинской помощи при родах.