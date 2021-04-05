Мать дочери Сенцова ответила на откровения режиссера

Мать трехмесячной дочери украинского режиссера Олега Сенцова, журналистка Юлия Бабич возмутилась его откровением об их "неудачных отношениях". Женщина подтвердила, что у нее был недолгий роман с бывшим узником Кремля, а также заявила, что он почти не участвует в жизни ребенка.

Такими подробностями Бабич поделилась на личной странице в Facebook. Журналистка добавила, что хочет "пролить свет на ситуацию" публично, так как недавно Сенцов заблокировал ее в соцсетях, и она не может сделать это в комментариях под его последней публикацией (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не знаю, есть ли у Эммы отец. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности... Появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл 10 минут. Да, он есть в свидетельстве. Хотя в последний момент внезапно заявил, что плохо понимает украинский язык и даст имя, а не фамилию. Но фамилию дал", – рассказала Юлия.

Кроме того, Бабич заявила, что на момент рождения дочери у Сенцова уже были отношения с другой женщиной. Она также отметила, что режиссер присылает ежемесячную финансовую помощь Эмме, но констатировала, что сейчас для него важнее кино.

"За все 3,5 месяца жизни Эммы он видел дочь несколько раз. Последний раз 3 марта. Когда я написала, что его ребенку плохо, он заблокировал меня в Facebook... Каждого 1 числа он посылает Эмме финансовую помощь. Это его обязанность. Но все равно благодарны, что не приходится напоминать", – поделилась журналистка.

Юлия подытожила, что несмотря на сложные отношения с режиссером, она хочет, чтобы он был в жизни их дочери.

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