У Сенцова родилась дочь: первое фото

У украинского режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова родилась дочь, которую назвали Эмма.

Об этом он сам сообщил в Facebook. "Дочь Эмма", – просто подписал он опубликованное фото с ребенком.

Добавим, что у Сенцова уже есть двое детей: Алина (2002 г.р.) и Влад (2004 г.р).

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 в Симферополе. Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Политический заключенный в Российской Федерации. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Шевченковской премии.

10 мая 2014 года Сенцова задержали в Симферополе российские силовики. 25 августа 2015 года в РФ его незаконно осудили по обвинению в терроризме до 20 лет лишения свободы. Во время обмена пленными в сентябре 2019 года вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Сенцов назвал свое освобождение "подарком" российского лидера Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому.