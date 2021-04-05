Сенцов впервые прокомментировал отношения с матерью своей трехмесячной дочери

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов признался, что отношения с матерью его трехмесячной дочери Эммы закончились еще до появления на свет ребенка.

Такими подробностями он поделился на личной странице в Facebook, отметив, что некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не было недоразумений. По словам мужчины, для него это был "неудачный и поэтому непродолжительный любовный опыт".

"Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе", – подытожил режиссер.

О том, что Сенцов стал папой в третий раз, стало известно 5 февраля 2021 года. Тогда режиссер опубликовал трогательное фото из роддома и написал, что дочь назвали Эммой. Однако других подробностей, в частности о личности матери девочки он не раскрыл.

Позже украинские СМИ предположили, что матерью девочки может быть журналистка и активистка Юлия Бабич. На личной странице в Facebook она часто публикует фотографии с ребенком, подписывая их "крошка Олеговна".

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