Седокова рассказала, на сколько килограммов похудела

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова заявила, что ей удалось похудеть на пять килограммов. Знаменитость удивляется, как она могла уверенно себя чувствовать в прежнем весе.

Об этом артистка написала на своей странице в Instagram, а также поделилась кадром, на котором позировала в ярком наряде, когда ее объемы были больше (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на фото Седокова позировала в темно-синем платье, которое переливалось на солнце, а также подчеркивало ее фигуру. Свой образ звезда дополнила светлыми туфлями на каблуке.

Певица всегда считала, что дело вовсе не в килограммах, и даже до сих пор так думает. Кроме того, исполнительница поинтересовалась у своих подписчиков, будут ли они любить ее, если она наберет в весе 10 кг.

На это поклонники заявили, что они всегда будут уважать Седокову и ее творчество, и при этом засыпали знаменитость комплиментами.

"Конечно да, ты идеальная, замечательная", "Конечно, потому что не картинка, а душа", "Думала, это Ким Кардашьян", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала рассказала, что с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.