Пока фейсбук эксперты страдают маразмом и хотят вернуть дублирующих штрафы для оборонки, на болотах уже хлебозаводы производят дроны.

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Агрессор накачивает свой ОПК деньгами:

Российские банки получили разнарядку выдавать безлимитные кредиты производителям оружия – миллиарды на расширение военных заводов. Только производство боеприпасов нарастили с 600 тысяч в 2022 году до 2,5 миллионов снарядов в 2024 году.

Расходы врага на войну, то есть на все, что может убивать украинцев, в 2025 году у них будут составлять 145 миллиардов долларов.

Если партнеры прекратят помогать и продавать нам оружие – то все побежим к нашим производителям, а купить у них можно будет "ничего", потому что за кучей ограничений и штрафов, в ближайшем будущем, в Украине некому будет производить.