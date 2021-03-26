Джамала похудела на 6 кг и поделилась лайфхаками
Украинская певица Джамала рассказала, что с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.
Основной акцент в рационе артистки – сбалансированное питание, в котором много зелени, и отсутствие ужина. Соответствующий пост Джамала опубликовала на странице в Instagram.
Певица призналась, что за время похудения у нее были разные испытания – из-за стрессовых ситуаций ей было сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладким.
"Были испытания и похлеще грудного вскармливания – критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн", – отметила исполнительница.
Также Джамала поделилась несколькими лайфхаками в случае, если сильно захотелось сладкого:
в шкафу всегда должен быть черный шоколад 85% какао. Можно съесть кусочек;
вечером выпить ромашковый/мятный/мелиссовый чай (любой на выбор);
можно съесть немножко орешков – фундук, миндаль;
нужно употреблять магний.
Певица добавила, что теперь у нее начинается "зеленый день" – это когда все три приема пищи состоят из зеленых овощей: огурцы, авокадо, кабачки и прочее.⠀⠀
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