Джамала похудела на 6 кг и поделилась лайфхаками

Украинская певица Джамала рассказала, что с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.

Основной акцент в рационе артистки – сбалансированное питание, в котором много зелени, и отсутствие ужина. Соответствующий пост Джамала опубликовала на странице в Instagram.

Певица призналась, что за время похудения у нее были разные испытания – из-за стрессовых ситуаций ей было сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладким.

"Были испытания и похлеще грудного вскармливания – критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн", – отметила исполнительница.

Также Джамала поделилась несколькими лайфхаками в случае, если сильно захотелось сладкого:

в шкафу всегда должен быть черный шоколад 85% какао. Можно съесть кусочек;

вечером выпить ромашковый/мятный/мелиссовый чай (любой на выбор);

можно съесть немножко орешков – фундук, миндаль;

нужно употреблять магний.

Певица добавила, что теперь у нее начинается "зеленый день" – это когда все три приема пищи состоят из зеленых овощей: огурцы, авокадо, кабачки и прочее.⠀⠀

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