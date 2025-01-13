'Следы на пальцах свидетельствуют, что снимали насильно': на Житомирщине с тела погибшего защитника Украины перед похоронами исчезло кольцо

В городе Малин в Житомирской области семья погибшего военного Эдуарда Рошка перед его похоронами заметила, что с руки бойца исчезло обручальное кольцо. Накануне похорон украшение еще было на пальце Эдуарда, а день прощания с ним – не было.

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Об этом изданию "Телеграф" рассказала супруга воина Юлия Макаревич. Эдуард служил в рядах Сил обороны с 2018 года. Был механиком-водителем танкового батальона 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, погиб в начале года в ходе военной операции в Курской области.

После гибели тело Эдуарда было доставлено в Сумы, 8 января его транспортировали в местный морг в Малине. 9 января тело отнесли в холодильник в помещении морга. Эта холодильная камера якобы принадлежит службе ритуальных услуг. Тогда кольцо еще было на его пальце.

Девушка вспоминает, что подписала акт приема-передачи тела, в котором были перечислены все личные вещи мужа, в частности кольцо.

Однако, по словам Юлии, уже 10 января во время подготовки к прощальной церемонии внезапный порыв ветра сорвал покрывало с тела ее мужа, тогда она обратила внимание на то, что руки погибшего были перевязаны какой-то тряпкой, а не тканью, которую предоставила семья.

Побратимы бойца увидели, что на пальце, где должно было быть обручальное кольцо, остался след – характерное вдавливание от кольца. На коже были следы, похожие на царапины или порезы.

"В день похорон я была в таком состоянии шока, что даже не знаю, как это объяснить! Я начала кричать и просить найти обручальное кольцо. Женщина из ритуальных услуг, которая открывала нам холодильник, засуетилась и убежала без объяснений! моего мужа, сказал, что обручальное кольцо могло остаться в мешке, в котором мы его привезли в морг, но его уже сожгли. Это просто невозможно, она не могла бы исчезнуть сама по себе. Мой муж отек, и кольцо было очень плотно прижато к пальцу", – рассказала Юлия, которая также является военной.

Эдуард был похоронен без ювелирного изделия. Его жена обвиняет в произошедшем морг и ритуальную службу.

"Возможно, они работают в паре и потом делят деньги за украшения. Происходили ли такие случаи раньше? Мне сказали — нет. Но я вам скажу как человек в ужасном состоянии: я заметила только то, что у него руки были перевязаны какой-то тряпкой ", – добавила она.

Волонтер Александра Шамович, которая была свидетелем этих событий, описала ситуацию как "абсурдную и страшную одновременно".

"Хотим огласки ситуации, чтобы найти кольцо и наказать виновных. За кого воюют наши защитники? Разве такого уважения заслуживают Герои на щите?" – написала волонтер.

Отметим, что в апреле 2024 года президент Владимир Зеленский отметил Эдуарда наградой "Крест боевых заслуг".

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