'Должны двигаться шаг за шагом': Рютте сказал, когда Украина может стать членом НАТО

Украина в будущем должна быть в НАТО, однако сейчас Киев должен получить от союзников помощь, чтобы вести вероятные переговоры с Россией с позиций силы. В вопросе гарантий безопасности "мы должны двигаться шаг за шагом".

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе (Бельгия) 13 января, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам. Прежде всего – и это то, что Запад может сделать сейчас – стоит убедиться, что Украина будет сильной на переговорах.

"Что касается нас – Украина в будущем должна стать членом НАТО, это то, что мы обещали Украине", – отметил политик.

По его словам, сейчас члены Альянса "возводят мост" для такого будущего членства Украины (в частности, заключением двусторонних сделок безопасности; внесением 40 миллиардов евро и созданием командования НАТО в Висбадене по координации тренировок и помощи ВСУ).

"Когда бы мирные переговоры не происходили, для того чтобы продвигаться вперед, необходимо, чтобы Россия понимала: после таких переговоров будет невозможным для них снова атаковать Украину. Частью этих переговоров должен быть точный путь продвижения вперед в измерении украинских отношений с НАТО, желательно, – внутри НАТО. Но, по-моему, пока рано составлять точное расписание, также учитывая, что мы должны это обсудить со следующей администрацией в США", – объяснил генсек.

В то же время он выразил надежду, что к этому этапу и этому пункту в отношениях между Украиной и Альянсом можно будет прийти как можно скорее.

В своем выступлении Рютте также сказал, что сейчас Украина "не участвует в переговорах, поскольку не может вести их с позиции силы". В связи с этим он призвал усилить поддержку Киева.

Как писал OBOZ.UA:

– Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз выступил за принятие Украины в НАТО. Он подчеркнул: без предоставления нашему государству членства в Альянсе невозможно достичь долгосрочного мира.

– Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина может получить приглашение в НАТО исключительно в полном составе, в границах 1991 года. Но действие договоров Североатлантического альянса могут распространяться только на территории, которые не являются оккупированными.

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