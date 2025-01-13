'Путину не удалось покорить Украину и разрушить единство НАТО': Байден подвел итоги своего президентства. Видео

Президент США Джо Байден 13 января выступил в Государственном департаменте с внешнеполитической речью, в которой упомянул об Украине и полномасштабном вторжении России. Политик отметил, что российскому диктатору Путину не удалось покорить Украину, добиться значительных территориальных завоеваний и разрушить единство НАТО.

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Одно из последних выступлений Байдена в должности президента Соединенных Штатов транслировали на Youtube. Он также сказал, что Украина – свободная независимая страна с потенциалом к светлому будущему, и США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки государства.

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Но правда в том, что, с тех пор, как началась эта война, в центре Киева стоял только я, а не он. Путин – нет! Подумайте об этом. Мы помогаем украинцам остановить Путина и теперь, спустя почти три года, Путину не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось покорить Украину, не удалось нарушить единство НАТО, не удалось получить большие территориальные достижения", – сказал Байден.

По его словам, следующая администрация США может "успешно решить проблемы Украины" и "обеспечить украинскому народу светлое будущее". Вашингтон объединил 50 стран в поддержку Украины и не только в Европе, впервые присоединились страны Азии.

Страны в Азии осознают: происходящее в Украине имеет значение и для них.

"Мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, реализовали беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться", – отметил американский лидер.

Байден также сказал, что когда Путин начал "СВО", то он, как президент Штатов, имел две задачи: сплотить мир, чтобы помочь Украине и избежать войны между ядерными государствами.

"Мы никогда не должны допустить использования ядерного оружия, хотя была такая опасность. Но мы видим результаты нашей работы", – сказал он.

Сейчас Россия находится под серьезным давлением из-за санкций, рубль "переживает непростые времена", российские войска теряют технику на поле боя.

"То, что Россия стала настолько слабее последних 4 лет – это в значительной степени дело рук самой России", – подчеркнул американский президент.

Байден добавил: если сравнить с четырьмя годами ранее, "Америка сильнее, наши альянсы – сильнее, наши враги и конкуренты – слабее, и мы добились этого не путем войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Байден ввел последние санкции против РФ за время своей каденции, они касаются торговли российской нефтью и могут нарушить экспорт. Два крупных производителя и экспортеры нефти попали под ограничения.

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