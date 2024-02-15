СБУ объявила подозрение Таисии Повалий, которая героизировала российских оккупантов и призвала их захватить всю Украину

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении певице-предательнице Таисии Повалий, которая призвала захватить всю Украину, поддерживает геноцид и финансирует РФ, выступая в стране-террористке. Ее обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины.

СБУ собрала доказательную базу на бывшего народного депутата, которая оправдывает действия преступного российского режима. Об этом сообщили в Telegram ведомства.

В сообщении говорится, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину артистка уехала в Москву, где получила российское гражданство 24 августа, в день Независимости Украины, и публично поддержала войну.

Также предательнице Украины родом из Киевщины вспомнили, как она в интервью московскому интернет-изданию восхваляла российского президента-диктатора Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины.

"Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора", – говорится в заявлении СБУ.

Вышеупомянутых доказательств следователям Службы безопасности Украины достаточно, чтобы заочно сообщили Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне), ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Несмотря на то, что коллаборантка живет в России и не выезжает, СБУ проводит комплексные мероприятия, направленные на привлечение ее к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица и телеведущая Светлана Белоножко допустила, как сложится судьба ее коллеги Таисии Повалий, которая продолжает жить и работать в России.

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