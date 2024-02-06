'Рот закройте!' Известная певица обнародовала неожиданные факты из прошлого Повалий

Украинская певица и телеведущая Светлана Белоножко предположила, как сложится судьба коллеги Таисии Повалий, которая продолжает жить и работать в России. По словам исполнительницы, не исключено, что певице, которая в свое время была одной из самых известных в Украине, доплачивают за то, что она публично втаптывает в грязь родную страну.

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Об этом Светлана Белоножко рассказала в интервью OBOZ.UA. Артистка также вспомнила, как в начале творческой карьеры у Повалий "тяжело все шло".

"Мы работали вместе, а сейчас не общаемся, – говорит Светлана Белоножко. – Знаете, многие когда-то ехали на заработки в Москву, как говорила моя бабушка, за длинным рублем. Были такие времена. Но ведь не сейчас, когда случилась страшная беда. И если вы уже не хотите возвращаться, то хотя бы рот свой закройте! Ну разве не так? Не выдавайте такой нелепости. Как вы можете?!"

"Она младше – мы всегда ее отстаивали с Виталиком, потому что, пока не появился нынешний муж, у нее тяжело все шло", – добавляет исполнительница.

Светлана Белоножко уверена, что Повалий верит в то, что рассказывает об Украине: "Допускаю, что ей сильно задурманила голову пропаганда. Ну и страх, конечно. Смотрите, что там делают со всеми, кто не согласен с кремлевской политикой. А возможно, им доплачивают за то, что такое несут, – такой вариант тоже не исключаю".

"А деньги для некоторых людей, как мы видим, оказались самым главным фактором. Готовы и родную мать за это продать, – добавляет Светлана. – Но, по моему мнению, на ее судьбе отзовется все, что сейчас делает, прославляя страну, которая нас терзает. Говорит, что то, что сегодня делает Россия, – это спасение для Украины. Мол, страна находится в зомбированном состоянии, а Путин вернет ее к нормальной жизни. Какой бред!"

Полное интервью со Светланой Белоножко читайте в среду, 7 февраля.

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