7 звезд, внешность которых изменилась до неузнаваемости: фото до и после пластики

Чтобы стать знаменитостью мирового масштаба, нужно работать не только на сцене или в кино, но и над своей внешностью. Ведь естественные черты лица не так примечательны, как точеные скулы и пухлые губы, а обычная фигура не привлечет внимание миллионов поклонников по всему миру.

Современные селебрити готовы платить целые состояния, чтобы отличаться и соответствовать голливудским стандартам красоты. OBOZREVATEL сравнил, как выглядели звезды до популярности и какими они стали сейчас.

1. Мадонна

Луиза Чикконе, несмотря на свой возраст – 63 года, все еще занимает лидирующие места в мировых музыкальных чартах. Если посмотреть на фото ее первых выступлений на сцене, становится понятно, что певица пережила не одну пластическую операцию.

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Когда Луиза загорелась мечтой стать известной певицей, она придумала псевдоним, покрасила волосы и начала одеваться в стиле Мэрилин Монро. Мадонна утверждает, что принимает себя любой, однако ежегодно делает новые пластические операции, которые меняют ее внешность до неузнаваемости.

2. Донателла Версаче

Донателла Версаче имела огромные проблемы с самооценкой и принятием себя, поэтому она делала пластику не единожды. Денег было достаточно, поэтому ничто не могло ее остановить. Многочисленные операции только усугубили несовершенства тела и лица, и сейчас ее примером пугают девочек, которые хотят увеличить губы или подколоть лоб.

По словам именитого кутюрье и основательницы мирового бренда, она ни о чем не жалеет, и сейчас, в 66 года, наконец-то полюбила себя.

3. Меган Фокс

Меган Фокс от природы досталась миловидная внешность и правильные черты лица. Однако она решила, что этого недостаточно для роли в "Трансформерах" и решилась на коррекцию скул, губ и формы носа. Все это позволило актрисе создать внешность своей мечты и получить работу в Голливуде.

Чуть позже Меган потратила минимум 4 тысячи долларов на увеличение груди и 10 тысяч долларов за ринопластику, чтобы убрать горбинку на носу. Также недавно актриса решилась на блефопластику – теперь ее глаза не круглые, а "по-модному" прищуренные.

4. Микки Рурк

Микки Рурк когда-то покорял женские сердца одним лишь взглядом, а сейчас вызывает лишь насмешки.

Он один из немногих известных мужчин так часто меняет свою внешность с помощью пластики, что уследить за его трансформациями не всегда бывает просто.

Рурк сознается, что жалеет о проделанных операциях, поскольку из-за них потерял свое "я".

5. Кейтлин Дженнер

Брюс Дженнер, золотой медалист Олимпийских игр, однажды решил, что хочет поменять пол. Брюс проделал нелегкий путь и смог стать женщиной, сделав десятки операций, среди которых: наращивание груди, сглаживание мужских черт лица, блефаропластика и гормональная терапия.

Чтобы стать Кейтлин Дженнер, он потратил около 100 тысяч долларов.

6. Ники Минаж

Когда Ники Минаж только начинала карьеру, она просто была талантливой девочкой с интересной внешностью, но не больше.

Настоящую славу ей принес образ фрика, который она создала самостоятельно: высветила кожу, сделала ринопластику и вставила большие силиконовые ягодичные имплантаты.

7. Ким Кардашьян

Ким провела значительный "редизайн" не только лица, но и фигуры. Красотка с армянскими корнями откачала жир с боков и ног, сделала талию, грудь и вставила импланты в пятую точку. Ее лицо – это постоянные уколы филерами и гиарулонкой.

Сложно представить, сколько тратит Кардашьян денег ежемесячно, чтобы иметь завидную фигуру и быть идолом красоты для сотни миллионов своих фолловеров.

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