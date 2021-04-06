Мадонна, Бейонсе, Шакира и другие 20 лет назад и сейчас: как изменились звезды

Легендарные знаменитости сегодня привыкли к гонорарам, премиям и признанию публики. Некоторые звезды дебютировали еще подростками, а кому-то не удавалось покорить сцену много лет.

OBOZREVATEL вспомнил звезд 2000-х и показал как они выглядят сейчас. Кажется, что недавно все покупали дневники с их изображениями, клеили постеры, записывали тексты известных песен и ждали в очереди, чтобы купить диск с новым альбомом.

Дженнифер Лопес

51-летняя Дженнифер Лопес снимается в кино, зажигает сцену, воспитывает детей и остается такой же красавицей. Звезда занимается спортом один час три раза в неделю.

Ник Лаше

Ник Лаше – американский поп-певец, актер, режиссер и телеведущий, который стал известен в конце 90-х благодаря своему участию в музыкальном коллективе "98 Degrees". С начала карьеры шоумен сменил имидж.

Кристина Агилера

Кристина Агилера уже более 20 лет на сцене. С тех пор она остается всемирно известной артисткой.

Мадонна

Мадонна всегда отличалась эпатажным стилем. 62-летняя звезда будоражит сеть, если не откровенными клипами, то изменениями во внешности.

Бейонсе

20 лет назад Бейонсе была совсем другой – целеустремленной стройной девочкой, солисткой группы "Destiny's Child". Теперь голливудская звезда выглядит солидно, общается с принцами, а на светские мероприятия приходит в королевских нарядах.

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк – популярный американский поп-певец, актер, композитор, продюсер и танцор. Он обладает 4 премиями "Эмми" и 9 премиями "Грэмми".

Бритни Спирс

Спустя годы Бритни Спирс осталась верной своему стилю и решила не менять светлый цвет волос.

Шакира

Со старта карьеры Шакиры прошло 20 лет, а певица почти не изменилась и обладает такой же безупречной формой.

Ленни Кравиц

Идеальный пресс Ленни Кравица появляется в каждом его клипе. Сегодня пластинки певца популярны не менее, чем в 90-х, когда пришелся расцвет музыкальной карьеры.

Аарон Картер

Аарон Картер начал свою карьеру еще подростком и в начале XXI века был идолом для американской аудитории.

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