Двойники звезд Голливуда, которые жили столетия назад: их схожесть поражает

Считается, у каждого человека на Земле есть двойник. Это просто теория, однако найти ее подверждения можно, просто заглянув в школьные учебники по истории.

Так, сходства некоторых знаменитостей и исторических личностей могут сильно удивить. OBOZREVATEL собрал фотографии звезд и их исторических двойников, которые могут заставить поверить в реинкарнацию.

Дон Себастьяно дель Морра и Питер Динклэйдж

Звезда сериала "Игра престолов" и нашумевшего нового фильма "Аферистка" Питер Динклейдж очень похож на придворного карлика по имени дон Себастьян дель Морр. Последнего изобразил на портрете в 1645 году художник Диего Веласкес, придворный живописец короля Филиппа IV.

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Герберт Бирбом Три и Том Хиддлстон

Герберт Бирбом Три – это актер Шекспировской эпохи 1800-х. Поклонники актера, зная это сходство, шутили о страстной любви Хиддлстона к произведениям Шекспира.

Поль Муне и Киану Ривз

Поль Муне – французский актер театра и кино, который жил в конце 19 – начале 20 века. Он получил признание благодаря ролям в пьесах "Эринии", "Девочка из Арля", "Отелло", "Патри", "Гамлет" и многих других, а также съемкам в немом фильме "Макбет" 1909 года.

Эндрю Сандерс и Мэттью Макконахи

Интересно, что между этими двойниками есть родственная связь. На фото слева – прапрадед голливудского актера Мэттью Макконахи. Сандрес работал врачом и любил курить трубку, слушая пение птиц, прямо как сам Мэттью, уроженец Техаса. Об этом рассказывала бабушка актера.

Пол Ревир и Джек Блэк

Пол Ревир был прославленным мастером-ювелиром и ремесленником. Также он стал знаменит как один из самых ярких участников американской Революции 18 века. Его современный двойник – актер Джек Блэк, известный по ролям в фильмах "Отпуск по обмену", "Школа рока" и "Джуманджи: Зов джунглей".

Дейвид Уилки и Скарлетт Йоханссон

Шотландского живописца Дейвид Уилки сравнивают со знаменитой голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон. Художник прославился как новатор благодаря своему оригинальному стилю в фотографическом искусстве того времени.

Эндрю Джонсон и Томми Ли Джонс

Внешность звезды "Людей в черном" Томми Ли Джонса многие сравнивают с 17-м президентом США Эндрю Джонсоном. Десятилетия назад, когда возраст актера еще не взял свое, сходство было еще более невероятным.

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