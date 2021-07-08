Двойники звезд Голливуда, которые жили столетия назад: их схожесть поражает
Считается, у каждого человека на Земле есть двойник. Это просто теория, однако найти ее подверждения можно, просто заглянув в школьные учебники по истории.
Так, сходства некоторых знаменитостей и исторических личностей могут сильно удивить. OBOZREVATEL собрал фотографии звезд и их исторических двойников, которые могут заставить поверить в реинкарнацию.
Дон Себастьяно дель Морра и Питер Динклэйдж
Звезда сериала "Игра престолов" и нашумевшего нового фильма "Аферистка" Питер Динклейдж очень похож на придворного карлика по имени дон Себастьян дель Морр. Последнего изобразил на портрете в 1645 году художник Диего Веласкес, придворный живописец короля Филиппа IV.
Герберт Бирбом Три и Том Хиддлстон
Герберт Бирбом Три – это актер Шекспировской эпохи 1800-х. Поклонники актера, зная это сходство, шутили о страстной любви Хиддлстона к произведениям Шекспира.
Поль Муне и Киану Ривз
Поль Муне – французский актер театра и кино, который жил в конце 19 – начале 20 века. Он получил признание благодаря ролям в пьесах "Эринии", "Девочка из Арля", "Отелло", "Патри", "Гамлет" и многих других, а также съемкам в немом фильме "Макбет" 1909 года.
Эндрю Сандерс и Мэттью Макконахи
Интересно, что между этими двойниками есть родственная связь. На фото слева – прапрадед голливудского актера Мэттью Макконахи. Сандрес работал врачом и любил курить трубку, слушая пение птиц, прямо как сам Мэттью, уроженец Техаса. Об этом рассказывала бабушка актера.
Пол Ревир и Джек Блэк
Пол Ревир был прославленным мастером-ювелиром и ремесленником. Также он стал знаменит как один из самых ярких участников американской Революции 18 века. Его современный двойник – актер Джек Блэк, известный по ролям в фильмах "Отпуск по обмену", "Школа рока" и "Джуманджи: Зов джунглей".
Дейвид Уилки и Скарлетт Йоханссон
Шотландского живописца Дейвид Уилки сравнивают со знаменитой голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон. Художник прославился как новатор благодаря своему оригинальному стилю в фотографическом искусстве того времени.
Эндрю Джонсон и Томми Ли Джонс
Внешность звезды "Людей в черном" Томми Ли Джонса многие сравнивают с 17-м президентом США Эндрю Джонсоном. Десятилетия назад, когда возраст актера еще не взял свое, сходство было еще более невероятным.
OBOZREVATEL ранее писал:
О звездах, которые невероятно похожи друг на друга. Появились фотографии.
О котах, которые как будто вылитые звезды и известные киногерои. Опубликованы снимки двойников Бэтмена, Добби и других.
Об украинских селебрити и актерах СССР в одном возрасте. OBOZREVATEL сравнил, кто выглядит лучше. Фото.