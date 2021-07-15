Топ-10 всемирно известных звезд, совершивших каминг-аут. Фото

Каминг-аут – это открытое и добровольное признание человека в своей нетрадиционной сексуальности. И среди звезд каминг-ауты уже давно не редкость. Одним из первых свою бисексуальность публично признал знаменитый музыкант Элтон Джон, а в 1988 году в прямом эфире на радио о своей гомосексуальности заявил звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен.

Так, недавно и украинский шоу-бизнес всколыхнули первые каминг-ауты. На сцене Atlas Weekend певец MELOVIN сначала поцеловал женщину, а затем мужчину, после чего в соцсети солистка группы Kazka рассказала, что она – квир. OBOZREVATEL решил сделать подборку зарубежных известных звезд, чьи каминг-ауты стали по-настоящему резонансными.

1. Сара Полсон

46-летняя звезда сериалов "Американская история ужасов" и "Рэтчед" Сара Полсон старалась не афишировать свою ориентацию, пока ее не вынудила 78-летняя Холланд Тейлор. Холланд решила совершить каминг-аут прямо во время радиоэфира в 2015 году, заявив, что встречается с Сарой, которая значительно младше ее.

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После этого Саре Полсон пришлось признаться общественности. Она сказала изданию Town & Country, что хочет жить ответственно и честно, не прячась, поэтому подтвердила отношения с Тейлор.

2. Эллиот (Эллен) Пейдж

Голливудская звезда Эллен Пейдж, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Джуно", "Начало" и "Римские приключения", объявила о своей ориентации на молодежной ЛГБТ-конференции Time to Thrive в 2014 году.

В 2018 году актриса вступила в брак с танцовщицей Эммой Портнер, а в декабре 2020-го сменила пол на мужской и стала Эллиотом. Трансгендер сделал мастэктомию – удалил молочные железы в возрасте 34 года, а через месяц официально развелся со своей партнершей.

3. Майли Сайрус

Американская певица совершила каминг-аут, когда ей было 22 года. Она рассказала изданию Elle, что еще в детстве осознала, что отличается от гетеросексуальных людей, но долгое время не могла понять свою идентичность. Сегодня она позиционирует себя как пансексуалку.

Всю свою жизнь я пыталась осознать свой пол и сексуальность. Мне никогда не нравился ярлык "бисексуал", потому что он имеет свои рамки и ограничения. Для меня же никогда не имело значения, является ли человек мужчиной или женщиной.

4. Джоди Фостер

Звезда фильма "Молчание ягнят" и мать двух сыновей совершила один из самых эффектных и неожиданных каминг-аутов в истории шоу-бизнеса. Фостер решила признаться в своей нетрадиционной ориентации прямо на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2013 году. Тогда ей было 44 года.

С 2014 года Джоди Фостер открыто живет в браке с фотографом и актрисой Александрой Хедисон.

5. Эллен Дедженерес

Эллен Дедженерес знаменита на весь мир как телеведущая, комедиантка и обладательница 11 премий "Эмми". Но мало кто помнит, что еще на заре своей карьеры Эллен совершила каминг-аут. Это случилось в 1997 году. Телеведущая засветилась на обложке журнала Time, где рядом с ее фотографией была приведена цитата: "Да, я лесбиянка".

Сейчас 63-летняя Дедженерес счастлива в браке с актрисой Поршей де Росси. Они вместе уже более 13 лет.

6. Кристен Стюарт

Звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт удивила фанатов, когда после четырехлетних отношений с Робертом Паттинсоном завела роман с Алисией Каргайл. Папарацци то и дело ловили девушек вместе, и те вовсе не скрывались от репортеров.

Публично же актриса не комментировала этот роман, справедливо полагая, что всем и так все понятно. Лишь в 2016 году Стюарт решила сделать заявление журналу Elle UK, которое можно считать ее официальным каминг-аутом.

7. Синтия Никсон

Хотя звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон не давала никаких официальных заявлений, о ее сексуальной ориентации стало известно, как только она начала жить со своей женой Кристин Маринони.

С точки зрения сексуальной ориентации я не чувствую, что я изменилась... Я встречалась с мужчинами и никогда не влюблялась в женщин. Но когда это случилось, мне не кажется это таким уж странным. Я просто женщина, которая любит другую женщину.

8. Эмбер Херд

Эмбер Херд сделала свой каминг-аут в 2010 году, заявив, что она – бисексуалка. После этого актриса чуть не потеряла карьеру, поскольку ее студийные руководители, агенты и консультанты были против такого высказывания своих сексуальных предпочтений.

Эмбер встречалась с художницей и фотографом Тасей ван Ри, с которой даже зарегистрировала отношения. Но к ней приклеился ярлык "лесбиянка" и ролей значительно стало меньше.

Ситуацию с работой в кино "спас" ее скандальный роман с Джонни Деппом, а после и отношения с миллиардером Илоном Маском.

9. Тильда Суинтон

Известная британская актриса Тильда Суинтон открыто призналась, что она квир. То есть, человек, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности.

Она уже 16 лет живет в свободных отношениях с мужем Сандро Коппом, имея возможность вступать в любые половые связи.

10. Деми Ловато

В мае 2021 года американская певица Деми Ловато также сделала каминг-аут и заявила, что она квир. Звезда попросила идентифицировать ее не как женщину, а как небинарное лицо, и использовать для нее местоимения "они/их".

К решению не относить себя ни к мужскому, ни к женскому полу, 28-летняя знаменитость шла полтора года после самоанализа.

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