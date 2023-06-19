'Самая близкая мне': Олег Винник впервые сделал признание о любимой, которую скрывал ото всех. Фото

Практически полтора года украинский певец Олег Винник не появлялся в информационном поле, чем породил вокруг своей персоны множество слухов и догадок. Однако 19 июня в сети появился тизер первого за время полномасштабной войны интервью артиста. В нем музыкант, как можно понять из видео, рассказал не только о своем загадочном исчезновении, но и не менее загадочной избраннице.

Видео дня

Так, уже не первый год в сети ходят слухи, что у Винника есть жена. И это не кто иная как певица Таюне, которая ранее работала бэк-вокалисткой артиста, а затем начала сольную карьеру. Впрочем, в коротком ролике-анонсе интервью, который вышел на YouTube-канале "Крупным планом", певец не назвал имя любимой, однако заговорил о ней впервые.

Поклонники практически не сомневаются, что жена Винника – Таисия Сватко (настоящее имя певицы).

Подтверждают эти догадки и инсайдеры из близкого окружения музыкантов. Они рассказывали, что будущие супруги познакомились еще в 90-х в музыкальном общежитии. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, так что решение пожениться пришло быстро и неожиданно. Свадьбу сыграли громкую – на сто человек. Дата события, как и прочие подробности, неизвестны.

Пока неизвестно, что именно говорил Винник в интервью о своей личной жизни. Однако в анонсе можно услышать такой комментарий от артиста: "Та, которая самая близкая мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете".

Долгие годы "волчицы" были уверены, что сердце их "вожака" свободно. Однако в сети стало появляться все больше факторов, указывающих на то, что Винник вовсе не завидный холостяк, а прилежный семьянин.

Более того, в 2015-м фаны узнали, что у певца есть сын и зовут его Юлиан. О мальчике известно немного. Говорят, он уже совершеннолетний и профессионально занимается плаванием в Берлине. Поклонники не сомневаются, что мама Юлиана – Таюне.

Что еще известно о Таисии Сватко и как она менялась с момента старта карьеры – читайте в нашем материале.

Напомним, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Берлине.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Однако поклонников волновал вопрос, почему же певец решил так резко исчезнуть. Он никак не высказывается о войне и не информирует о своей волонтерской деятельности. Недавно Винник все же зашел в свой Instagram, где не появлялся больше года, однако обращаться к аудитории не стал. Зато удивил фанов странным поступком.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появилась информация, что Винник не собирается возвращаться в Украину. По словам инсайдеров, артист уже "сжигает мосты" с украинскими экс-коллегами, в частности приостановил связи со своим продюсером Александром Горбенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!