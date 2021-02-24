Стив Джобс родился 66 лет назад и перевернул мир с ног на голову: секреты успеха компьютерного гения

24 февраля 2021 года основателю одной из самых успешных и дорогих компаний в истории человечества Apple Стиву Джобсу могло бы исполниться 66 лет.

Последним детищем американского предпринимателя стал iPhone 4s, однако 4 октября 2011 года презентовал новинку общественности уже его преемник, Тим Кук. На следующий день, в возрасте 56 лет, Стив Джобс скончался от рака поджелудочной железы. OBOZREVATEL собрал 10 высказываний об успехе основателя Apple и кумира миллионов.

Нужно любить дело, которым занимаешься. Найдя свое истинное призвание, человек может весь мир изменить к лучшему. Кто знает, может пришедшая вам в голову идея домашнего бизнеса и вас сделает знаменитым.

Занимаясь своим любимым делом, нужно не просто любить его, а стараться выделиться среди остальных, стать лидером. Каким бы делом ты не занимался, твоя технология должна быть самой передовой, даже если кроме тебя никто ее не использует. Пусть тебя это не смущает – стань первооткрывателем, сделав эту технологию стандартом отрасли.

Учись на ошибках, без них точно не обойтись. Если ты видишь, что совершаешь ошибку, лучше сразу это признать.

Память о том, что я скоро умру – самый важный инструмент, который помогает мне принимать сложные решения в моей жизни. Потому что все остальное – чужие ожидания, гордость, вся эта боязнь смущения или провала – все эти вещи растворяются пред лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца.

Есть только один способ проделать большую работу – полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите. Не хватайтесь за дело. Как и со всем другим, подсказать интересное дело вам поможет собственное сердце.

Постоянно учись – всегда есть что-то новое, чего ты еще не знаешь. Учиться нужно у всех: конкурентов, покупателей, партнеров.

Когда мне исполнилось 23 года, у меня уже было больше миллиона долларов, в 24 года – больше 10 миллионов, а в 25 лет – больше 100 миллионов. И все это не имеет никакого значения, потому что я никогда ничего не делал просто ради денег.

Старайся выделиться из общей серой массы, будь непохожим на других. Чтобы достичь чего-то в жизни, нужно мыслить нестандартно.

Благодаря своей жизненной позиции, оригинальному мышлению и постоянному стремлению учиться, а также абсолютной уверенности в своих силах, Стив Джобс смог стать культовым инновационным разработчиком своего времени и запомниться как человек, с которого началась эпоха Apple.

OBOZREVATEL ранее сообщал: