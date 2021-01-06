День рождения Андриано Челентано: правила жизни и самые яркие цитаты актера

6 января родился известный итальянский музыкант, композитор, певец и актер Адриано Челентано. В честь его 83-летия стоит вспомнить мудрые высказывания артиста, а также самые яркие цитаты.

Больше всего актер запомнился по роли отвергающего женское общество фермера Элиа в фильме "Укрощение строптивого". Однако, в реальной жизни Андриано также отличился острым умом и не менее острыми высказываниями о жизни. В честь его даже назвали астероид, открытый 24 апреля 1987 года. Почему же остроумные цитаты Челентано настолько популярны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила жизни Адриано Челентано:

Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются.

То единственное, к чему надо стремиться в жизни, – это любовь.

Я уже давно смирился с тем, что в будущем все будет только хуже, но почему-то продолжаю возмущаться и критиковать. Наверное, для очистки совести.

Я бунтую против всех политиков, вне зависимости от того, каким знаменем они прикрываются. Ведь ни один из них не остановил разрушительную волну новостроек. Я бунтую против бедняков, которые соглашаются заживо хоронить себя в этих бетонных коробках. Я бунтую против тех, для кого идти в ногу со временем – это значит уничтожать на своем пути все, что было создано до них. Ведь это примерно то же самое, что устроится жить на шестом этаже, когда пять нижних отданы под снос.

Семья – это либо постоянный саботаж, либо надежная опора. В последнем случае тебе очень повезло.

Я никогда не спорю. Просто объясняю, почему я прав.

Важно идти, не важно, медленно или быстро, достаточно просто идти… Если идешь, ты движешься вперед.

Почему я окрестил себя "королем невежд"? Наверное, потому, что жизнь становится все сложнее, и люди начинают мыслить все более изощренно и тонко. В такой ситуации откровений нужно ждать от простых людей – от прохожего, который, возможно, даже и читать толком не умеет.

Для меня любовь – двигатель всего. Любовь в самом широком смысле. Не только к женщине. К другу, к незнакомцу, к дереву, к тем, кто страдает из-за бесчеловечного неравенства, к закату и шторму. В общем, к жизни. Но во всех этих вещах, в конце концов, я вижу Женщину даже в шторме.