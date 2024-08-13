Ларису Долину, поддерживающую Путина и войну в родной Украине, обманули на 110 млн рублей: что известно и почему Россия заговорила об 'украинском следе'

Пропутинская певица Лариса Долина, родившаяся в Азербайджане, но с 3 лет росшая в родном городе своих родителей-украинцев, Одессе, стала жертвой мошенников. У нее выманили квартиру стоимостью в 110 млн рублей (50 млн гривен), а мошенниками якобы стали украинцы.

Видео дня

В российских медиа началась паника по поводу дальнейшей судьбы путинистки. К Долиной многие журналисты обращались за комментарием, но она лишь сняла видеообращение и ответила всем, что больше ничего не будет комментировать.

С чего начался скандал

Утром в росмедиа появилась информация, что на территорию элитного жилого комплекса, в котором находится 5-комнатная квартира Долиной, приехала группа из 5 человек. Они заявили охране, что они новые владельцы этой недвижимости, и попытались попасть в квартиру. Их спросили, на основе чего решили пробраться на территорию ЖК, на что секьюрити показали иностранный паспорт, заполненный на английском языке.

Как утверждают росмедиа, артистки в то время дома не было.

Схема мошенничества

Оказалось, что квартиру продали на торгах 24 июня за 112 млн рублей, хотя в медиа эта информация колеблется от 110 до 180 млн рублей. К ней также присоединилась дача путинистки, которую "заложили" и она якобы получила 50 млн рублей (22,6 млн гривен).

Сообщается, что женщина согласилась на продажу недвижимости и по тщательно спланированной мошеннической схеме добровольно перевела им полученные деньги. Росмедиа также заявляют, что, по всей вероятности, идентично пострадали от мошенников потенциальные покупатели.

Руководитель ЖК позже якобы заявлял, что квартира в дальнейшем осталась в собственности Долиной, хотя подверглась аресту еще 3 августа. Впрочем, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы, если они будут разоблачены и задержаны.

Мошенники якобы придерживались классической схемы со звонком из банка. Певице должен был поступить звонок "спецслужб" с заявлением, что недвижимость продают мошенники, поэтому ее нужно срочно переоформить, потому что вырученные деньги передадут экстремистам. Соглашение должно было быть фиктивным, а квартиру оставят бывшему владельцу, то есть самой Долиной.

Как видим, новый собственник (по документам) вправе сделать из недвижимости что угодно. А в случае с путинисткой – продать ее другим людям.

Российские пропагандисты уже нашли вроде бы новую владелицу квартиры Долиной. Ею оказалась 34-летняя мать-одиночка, по имени Полина.

Что известно о квартире Долиной

5-комнатная квартира Долиной расположена в районе Хамовники в Москве в элитном ЖК. Ее площадь, по данным росмедиа, составляет 236 квадратных метров. Ее приблизительная стоимость составляет около 150 млн рублей (68 млн гривен).

Как отреагировала Лариса Долина

После общественного резонанса о ситуации в InstaStories Ларисы Долиной появилось ее признание, что она продала недвижимость, чтобы раскаяться перед украинцами и передать полученные деньги бригаде "Азов".

"Все новости, которые вы видели о кредитах под залог моего имущества, это правда. Я продала квартиру в центре Москвы на Ксеньинском переулке, 3, за 112 млн рублей, а также заложила дачу и получила 50 млн, все для того, чтобы проспонсировать батальон [бригаду] "Азов", который систематически борется с кровавым путинским режимом. Мне пришлось это сделать, потому что я больше не могу этого терпеть. С начала "СВО" (на самом деле братоубийственной войны) я молчала, но больше молчать не могу. Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на своей родине в украинской Одессе", – говорилось в сообщении.

Текст она опубликовала на фоне картинки в форме желто-голубого сердца с надписью Free Ukraine. После этой InstaStories на странице появилась ссылка на сбор благотворительного фонда "Повернись живим" и просьба: "Призываю вас донатить".

В частности, в биографии страницы появился статус: "Люблю Украину. Путин ху*ло" и эмодзи украинского флага. Вскоре все провокационные публикации были удалены, а сама Лариса Долина заявила, что ее аккаунт сломали.

Видеообращение Ларисы Долиной

Около 15 часов дня певица опубликовала видеообращение, в котором читала текст с листочка. Как уверяют росмедиа, женщина находилась в своей квартире, в которую еще несколько часов назад пытались проникнуть неизвестные люди.

Долина почти ничего не прокомментировала, а лишь заявила, что обратилась в полицию, на квартиру наложили арест, а мошенники якобы люди из Украины.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", – сказала она.

Недвижимость певицы за границей также в опасности

После заявления Долиной в росмедиа появилась информация о том, что неизвестные люди активно интересовались недвижимостью путинистки за границей и выражали желание приобрести одну из двух элитных квартир в Юрмале, Латвия. В этом городе женщина якобы имеет активов более чем на 95 млн рублей (43 млн гривен).

Что интересно, предательница не может попасть в Латвию из-за санкций Европейского Союза. Поэтому все ее активы на сумму более 95 млн рублей "висят в воздухе".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лариса Долина попыталась выслужиться перед Кремлем и стала посмешищем. Артистка продефилировала в обжатом комбинезоне на Неделе моды в Москве, увлекая за собой плащ в цветах флага РФ.

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