Появились фото квартиры, из-за которой Лариса Долина 'вляпалась' в аферу на 200 млн рублей. Новые подробности дела с 'украинским следом'

Россияне обнародовали фото, фигурирующие в деле об афере с квартирой исполнительницы-путинистки Ларисы Долиной, которую певица продала более чем за 100 млн рублей (свыше одного миллиона долларов). Всего, по разным данным, артистку обманули на сумму почти 200 млн рублей, а правоохранители РФ обвинили в мошенничестве украинцев.

Видео дня

Знаменитость, которая добровольно продала недвижимость и перевела деньги на "безопасный счет", теперь не хочет прощаться с квартирой. OBOZ.UA расскажет, при чем здесь "украинский след", и покажет, где жила предательница.

Афера

Полиция РФ заявила, что с апреля по июль мошенники, якобы звонившие из Украины, убеждали Долину продать квартиру и дачу. Они, как сообщается, представились спецслужбами и напугали звезду тем, что ее имуществом хотят завладеть преступники.

Была произведена быстрая продажа матери-одиночке, которая и считается теперь владелицей квартиры. Деньги Долиной – почти 200 млн рублей – передали курьеру, а позже перевели на счет, не принадлежащий певице.

Она была убеждена, что продала недвижимость условным владельцам и продолжит там жить, однако 13 августа новые хозяева явились в квартиру предательницы, куда их не пустили охранники.

Как выглядит квартира Долиной

Известно, что Долина жила в элитном ЖК в Хамовниках в центре Москвы. 238-метровая квартира насчитывает 5 комнат, однако с очень посредственным ремонтом. Как рассказала российским медиа дизайнер, интерьер в доме Долиной устарел 15-20 лет назад.

Хотя комнаты выглядят просторными и светлыми, все заставлено хламом и собирает пыль. Витражи, деревянные вставки и рисунки на плитке совсем не поразили дизайнера, которая посоветовала Долиной сделать актуальный ремонт, что может обойтись ей еще в 40 млн рублей.

"Я бы здесь изменила все, кроме паркета, который я немного отреставрировала бы, а также оставила бы мебель в столовой. Люстра в гостиной тоже неплохая, ее стоит оставить. Остальное можно спокойно поменять. Да и интерьер кухни тоже неактуален. Гипсокартонные потолки уже давно так не делают. В общем, процентов 80 того, что здесь есть, все-таки стоит заменить на современное", – сказала собеседница пропагандистов.

Что с квартирой сейчас

Сейчас курьера – 53-летнего фитнес-тренера из Москвы – и покупателя задержали, на квартиру наложили арест, а с Долиной работают в полиции. Шансов получить имущество обратно мало, рассказали российские правозащитники, однако есть надежда на огласку и связи в Кремле.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лариса Долина попыталась выслужиться перед Кремлем и стала посмешищем. Артистка продефилировала в облегающем комбинезоне на Неделе моды в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!