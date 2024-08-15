Виноваты не только 'украинские мошенники'. В России нашли крайних в 200-миллионной афере с квартирой Ларисы Долиной

По делу об афере с квартирой певицы-путинистки, которая провела в Одессе детские годы и молодость, Ларисы Долиной россияне начали разгонять измену среди своих, а обвиняют теперь не только украинцев, которых обычно делают виновными в собственных проблемах. Под прицел попала единственная дочь артистки Ангелина Миончинская, якобы не усмотревшая за матерью.

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Как сообщают росмедиа, Долина живет из одной квартиры с дочерью и внучкой, поэтому должна знать о мошенничестве, на которое клюнула артистка. Впрочем, российский адвокат Сергей Жорин сообщает, что Миончинская могла даже не знать о продаже 5-комнатной квартиры.

Он отметил, что аферисты часто давят на жертву – запрещают обсуждать какие-либо подробности подобных соглашений и распространять информацию о них даже в ближайшее время. "В итоге ни близкие, ни члены семьи не знают, что происходит мошенничество. Считаю, что и дочь Ларисы Долиной тоже не знала о том, что происходит, иначе отказала бы ее", – утверждал Жорин.

Однако фанатов Долиной это не остановит, ведь нужно найти виновных в деле, а кумир грешным быть не может. Ранее россияне обвиняли в мошенничестве украинцев, что именно они выманили деньги артистки.

Шансы на то, что путинистка сможет вернуть в собственность свою роскошную квартиру, площадью 236 квадратных метров, мизерные. То, что полиция якобы сможет найти преступников, тоже никто не гарантирует. Из-за аферы убытки артистки составляют более 200 миллионов рублей (более 2 миллионов долларов). По разным данным квартиру продали за 100 – 180 миллионов рублей.

Росмедиа пишут, что по условию, если Долина сама расписалась в договоре купли-продажи, то к новым владельцам нет претензий.

Что с квартирой сейчас

Пока курьера, которому передали деньги, а позже перевели их на неизвестный счет, – 53-летнюю фитнес-тренерку из Москвы – и покупателя задержали, на квартиру наложили арест, а с Долиной работают в полиции. Шансов получить имущество назад мало, рассказали российские правозащитники, однако есть надежда на огласку и связи в Кремле.

Женщина была убеждена, что продала недвижимость условным владельцам и продолжит там жить, однако 13 августа новые хозяева явились в квартиру предательницы, куда их не пустили охранники.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех подробностях дела, как выглядит квартира, какая еще недвижимость пострадала, по какой схеме действовали мошенники, и как отреагировала Лариса Долина.

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