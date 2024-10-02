Рвался к сыну, а мальчик вернулся в Украину. Алина Шаманская прокомментировала выезд Руслана Ханумака в США во время войны

Украинская ведущая и блогер Алина Шаманская впервые прокомментировала побег в США своего бывшего мужа – юмориста и звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака. Женщина отмечает, что не знает, эмигрировал ли он в Америку, или только временно переехал туда жить.

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Сначала шоумен свой побег за границу прикрывал желанием навестить сына, который с начала полномасштабной войны жил в США. Но случилось так, что когда Ханумак метнулся на другой континент подальше от Украины, его ребенок вернулся на Родину. Такое стечение обстоятельств рассмешило Алину Шаманскую во время интервью "Люкс ФМ".

"Я не знаю, достоверна ли информация, что он именно эмигрировал. Я не слышала такой формулировки из его уст. Мы с ним не очень в хороших отношениях как личных, так и в родительских. Общий язык мне найти с ним очень сложно и трудно. Хотя я, ради сына, пытаюсь это делать. Я, к сожалению, не могу за него отвечать..." – заявила Алина Шаманская и добавила, что никаких деталей о бегстве Ханумака не знает.

Ведущая рассказала, что не знала также о планах ее бывшего мужа уехать из Украины, и тем более не обсуждала с ним это. Весомым фактором могли стать также сложные отношения между бывшими супругами.

Алина Шаманская также призналась, что пытается воспитать сына в любви и с пониманием того, что родители якобы уважают друг друга. Она также добавила, что не замечала, что на ребенка влияет ее развод.

"Не могу сказать, что на ребенка это как-то влияет. Для меня главная задача – чтобы мой сын понимал, что его родители друг друга уважают, как бы то ни было. Но конкретно для моего сына эта информация очень важна, не буду уточнять, является ли это правдой с моей стороны, но сын должен это знать.

Напомним, что Ханумака захейтили украинцы после его скандального поста, где он признавался, что якобы готов быть в глазах некоторых украинцев "изменником", лишь бы видеть, как растет его сын.

Позже он опубликовал другое оправдание, в котором объяснил, как пересек границу. Он показал документ, утверждающий отсрочку от мобилизации из-за хронической болезни – астмы. Впоследствии шоумен удалил пост с объяснением, поскольку астма легкой формы не является причиной отсрочки от мобилизации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда и где Руслан Ханумак пересек границу и уехал из Украины во время войны.

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