Уроженку Буковины, украинскую певицу Ани Лорак, которая уже почти два года полномасштабного вторжения финансирует страну-террористку и депортацию украинских детей, сравнили с 73-летней ведущей Надеждой Бабкиной. Команда артистки опубликовала видеоролик с ее выступлением в РФ, но некоторые пользователи обратили внимание только на внешние изменения 45-летней звезды.

Как бы ни старались визажисты и стилисты исполнительницы, недостатки ее фигуры и кожи не скрылись от глаз любознательных пользователей. Как результат, они акцентировали внимание на возрастных изменениях и предположили в Instagram, что причина кроется в стрессовой жизни под влиянием "русского мира".

Лорак выступила на мероприятии Big Love Show 2024 в Москве. Артистка оделась в вечернее платье черного цвета с открытыми плечами и разрезом на ноге.

Предательнице сделали очень яркий макияж и голливудские локоны, что на фото выглядело эффектно, а на видео выдавало "маску" на лице.

Неудачные кадры и ракурсы вошли в хронику выступления, и именно на них обратили внимание подписчики Каролины Куек. В комментариях звезду сравнили не только с ведущей Бабкиной, но и дивой Тиной Кароль, часто появляющейся на публике именно в таком образе.

"Когда была в Украине, то была нежная, красивая, а вот теперь, когда в России, то на лицо как лягушка и шпаклевки дофига", "Копирует нашу Тину Кароль", "На себя уже не похожа", "Обабилась так", "На Надежду Бабкину стала похожа", "Как мумия", "Это ей 56 уже?" – написали пользователи.

Некоторые из комментаторов также посоветовали ей выступать не в Москве, а в оккупированной Горловке вместе с кумом – певцом-путинистом Филиппом Киркоровым – который на днях дал концерт перед оккупантами.

Как писал OBOZ.UA, недавно Ани Лорак попала в очередной скандал из-за старых фото, где она поддерживала украинских воинов в 2014 году. Это вызвало возмущение у россиян, которые почти простили Лорак молчание по поводу войны, и позволили выступать в России.

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