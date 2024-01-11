В РФ устроили истерику из-за Ани Лорак: всплыли фото с украинскими военными

Российские СМИ, которым не дает покоя предательница Украины Ани Лорак и ее концерты, нашли фото 10-летней давности с украинскими героями. Пропагандисты и их читатели устроили истерику, ведь в далеком 2014 году исполнительница засветилась в госпитале и якобы финансово помогала раненым воинам, а вот о поддержке оккупационной армии она и словом не обмолвилась.

Видео дня

Под публикацией, где запостили старые фото, собрались сотни недовольных, призывающих выгнать певицу из России. Большинство из них не знали, что уроженка Буковины в 2014 году стала героиней заголовков о помощи украинским госпиталям.

Много лет назад СМИ, цитируя директор PR-агентства Дель Арте Ольгу Стельмашевскую, писали: "Да, действительно, танки не покупает, снаряды своим именем не подписывает. Но покупает медицинское оборудование, лекарства на очень большие суммы, заработанные, в том числе и на московских концертах, то есть на деньги российского зрителя!"

Все это вызвало возмущение у россиян, которые почти простили Лорак молчание относительно войны, и позволили выступать в России.

Давно забытая информация побудила их к новым обвинениям, требованиям выслать артистку в Украину и забрать российский паспорт, если такой есть.

Больше всего россиян возмутило, что когда речь шла о поддержке Украины, артистка, хоть и не долго, но выразила поддержку воинам. А сейчас, когда дорога домой для предательницы закрыта, а сама она живет и работает в России, никакой помощи оккупанты от Лорак не получают.

Следует добавить, что о помощи бойцам АТО рассказывали в 2014 году и фанаты Лорак.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ани Лорак присоединилась к пропагандистскому шоу жены Пескова Татьяны Навки. Она стала исполнительницей переведенной на русский язык песни "Ніч яка місячна".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!