Россиянка влезла в кадр специально? Участница 'Мисс Европа' от Украины прокомментировала провокационное видео с победительницей Розой Гадиевой. Эксклюзив

Скандал вокруг конкурса "Мисс Европа" не утихает. Представительница Беларуси Ирина Максимович, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения поливала грязью украинку и нашу страну в целом, обнародовала провокационное видео. На нем представительница Украины Милена Мельничук беззаботно танцует с участницей из России Розой Гадиевой, которая стала победительницей конкурса. Кроме того, белоруска опубликовала ряд кадров, где украинка и россиянка стоят или сидят рядом.

Мельничук, рассказывавшая, что пережила на "Мисс Европа" настоящий "ад", прокомментировала скандальное видео от бывшей конкурентки из Витебска. Она заверила, что "россиянка ворвалась" в объектив, якобы с целью специально сделать провокационные кадры. Такой комментарий Милена дала украинскому блогеру Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

Кроме того, украинка заверила, что обнародованное белоруской видео сильно масштабировано, а в действительности она якобы танцевала со всеми девушками, а не только россиянкой.

"Это большой зум и здесь много девушек. Россиянка ворвалась в кадр, когда снимали меня, но этого не видно, и не видно, как я выхожу из кадра и говорю ей, чтобы не подходила ко мне. И что после этого видео, я ей агрессивно сказала, чтобы больше такого не делала, потому что это ненормально и она специально подставляет меня", – прокомментировала Милена.

Ирина Максимович тем временем попыталась доказать, что украинка на "Мисс Европа" больше всего общалась именно с ней, а также с Розой Гадиевой. По словам белоруски, представительница России якобы делала для Милены фотографии.

"На конкурсе есть много фото, где девушка сидела рядом с Розой. Это красивое фото с флагом Украины как раз делала Роза, потому что не думала, что в ее огород камень полетит после финала", – заявила белоруска.

Мельничук же опровергла эту информацию, назвав ее ложью, и привела доказательства. Модель показала скриншоты переписки с фотографом из Ливана, где видно, что фото с флагом были сделаны именно ею, а не россиянкой.

Ранее OBOZ.UA писал:

Во время конкурса "Мисс Европа 2024" в Ливане Милена Мельничук "пережила ад" со стороны как представительниц России и Беларуси, так и самих организаторов. Ее хейтили за участие в конкурсе, угрожали и называли нацисткой.

Участница из Беларуси Ирина Максимович в состоянии алкогольного опьянения позволила себе оскорбить бранью не только конкурентку, но и всю Украину. Позже она заявила, что "защищала себя" и еще раз оскорбила украинку.

Милена Мельничук рассказала, что белоруска назвала ее "тупой малолеткой" и устроила истерическую сцену в финале.

Мельничук в это время раскрыла, сколько стоило ей поехать на "Мисс Европа". Она заверила, что тратила на все только собственные средства.

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