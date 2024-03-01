Белоруска попыталась оправдаться за нападение на украинку на 'Мисс Европы', но только подтвердила, что Милена Мельничук все сделала правильно

Участница конкурса красоты "Мисс Европа" Ирина Максимович из Витебска, Беларусь, похоже, отрезвела после дороги, во время которой оскорбляла Украину и украинскую участницу Милену Мельничук, и записала обращение к хейтерам. Конкурсантке не нравилось слушать новости со взрывами, которые украинка включала во время конкурса.

Агрессивная белоруска выдала, что "защищала себя и свою страну", из которой 24 февраля 2022 года в украинские города вошли убийцы, насильники и мародеры. Максимович опубликовала свои смехотворные оправдания в Instagram, но сразу же его закрыла.

Кроме того, что белоруска в неадекватном состоянии ругалась и оскорбляла украинку, она сделала совершенно нецивилизованные, как ее страна, замечания Милене Мельничук по поводу внешнего вида.

"Омерзительное поведение. Отвратительная фигура, никакой модельной внешности, никакого уважения", – так описала белоруска конкурентку, от которой по неизвестным никому причинам ожидала почтенного отношения после всего горя, которое принесла Беларусь Украине два года назад.

"Она ежедневно включала новости демонстративно на весь автобус, где сидели все конкурсантки, со своими бомбами, и говорила о том, что у нее погиб брат", – возмутилась участница, которая, по всей видимости, не видит ничего трагического в боевых действиях.

"Мы идем на международные конкурсы высокого уровня, а вот вы, где сидели, там и будете сидеть", – выдала она.

К слову, по словам украинской участницы, за свою победу на конкурсе россиянка заплатила 20 000€, а Ирина Максимович за третье место отдала около 5000€.

Возвращаясь к словам белоруски об их проплаченном пути на международные конкурсы, не можем не вспомнить, что при поддержке генерального директора шоу "Мисс мира" Джулии Морли было принято резонансное решение не допускать россиян к участию в самых престижных конкурсах красоты.

Максимович порадовалась за Россию, народ которой решил геноцид, а украинку назвала провокатором. Примечательно, что на попавшем в сеть видео именно белоруска была тем единственным человеком, который кричал, бросался на украинку, ставил под сомнение горе войны и вспоминал членов семьи Милены Мельничук. Агрессивную девушку с трудом остановили собственные подруги. Ее пришлось оттягивать за руки.

Чтобы в сеть не всплыло еще больше деталей скандального шоу, жительница Беларуси в отчаянии призвала всех свидетелей молчать об этой ситуации. По ее словам, это должно сохранить всем нервы, однако сама белоруска посвятила не одну эмоциональную stories инциденту, сделала кучу скриншотов с хейтом и вдобавок поделилась историей дружбы с россиянкой.

"Давайте так: мы сохраняем тишину. Вот там, где они раздувают, пусть они пишут, тратят свою энергию, время. Мне никогда этим заниматься. Я надеюсь, что вы меня поддержите в этом направлении. Я ничего не буду комментировать. Никого обижать не буду, потому что я взрослый человек", – закончила белоруска, которая до этого уже оскорбила Украину и ее представительницу. И далеко не раз.

Сама того не понимая, Ирина Максимович подтвердила, что на конкурсе цинично игнорировали геноцид, пытались "сдружить" участниц враждебных стран, а украинка каждый раз испытывала ужасное отношение со стороны как участниц, так и организаторов.

В этой ситуации у Милены Мельничук не было другого выхода, кроме как самостоятельно рассказывать миру о войне украинцев, включая видео с бомбами и игнорируя намерения организаторов создать иллюзию мира на конкурсе красоты.

Как писал OBOZ.UA, украинка шокировала подробностями "ада" на шоу. Ее называли "х*хлушкой", унижали и прямо заявляли, что европейцам все равно на войну, которая продолжается совсем рядом.

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