Сколько стоит поехать на 'Мисс Европа': Милена Мельничук назвала сумму, которую потратила, и рассказала о коррупционном скандале

Украинская модель Милена Мельничук, представлявшая в этом году страну на конкурсе "Мисс Европа", тратила только собственные средства во время путешествия в Ливан и приготовления. По ее словам, это не насколько известно шоу, чтобы в каждом государстве устраивали полноценный внутренний отбор, поэтому представительницы подаются на него самостоятельно.

Перед этим они заполняют анкету и много раз общаются с организаторами онлайн. О стоимости участия и коррупционном скандале украинская конкурсантка рассказала Славе Демину на YouTube.

Милена Мельничук с августа 2023 года вела переговоры с командой конкурса, которая задавала ей провокационные вопросы, проверяла на наличие скандальных эпизодов в биографии и знакомилась поближе.

Когда украинке сообщили, что она прошла отбор, начался этап подготовки. С национальным костюмом Милене, по ее словам, помогла мама, а сотрудничества со спонсорами или менеджерами у девушки не было.

"Я уехала за собственные деньги. Я не взяла ни копейки от брендов, организаций, Минкульта. Я работаю с 13 лет. На билеты, костюмы, все остальное – это только мои личные деньги. Почему я это сделала? Это возможность больше рассказать об Украине и найти партнеров, которые еще больше могут дать денег Украине", – сказала звезда конкурса красоты.

Подсчитав расходы, Милена Мельничук назвала сумму в размере до 5 тысяч евро (206 тысяч гривен). По ее словам, некоторые участницы платили еще организационный взнос, но у нее его не попросили.

Кроме того, украинка рассказала, что места на конкурсе красоты можно было купить. Конкурсантки услышали, что "мисс Беларусь" Ирина Максимович в своем номере призналась, что приобрела третье место за взятку в размере от 3 до 6 тысяч евро.

Победительница же "Мисс Европы" – россиянка – кичилась, что потратила 50 тысяч долларов на участие и костюмы, а еще около 20 тысяч заплатила за первое место.

О коррупционном скандале на шоу знает не только украинка. Участница из Турции, которую Милена назвала "достойной победы" девушкой, заняла второе место без взятки и теперь хочет судиться с конкурсом.

"Я знаю, что возмущенная девушка из Турции. Она мне вчера писала: "Давай подавать в суд. Это очень коррумпированная ситуация". В Турции все СМИ об этом говорят, собирают подписи, петиции. Она не должна была занять второе место. Это уверенная победа", – добавила украинка.

Ранее OBOZ.UA писал:

Во время конкурса "Мисс Европа 2024" в Ливане Милена Мельничук "пережила ад" со стороны как представительниц России и Беларуси, так и самих организаторов. Ее хейтили за участие в конкурсе, угрожали и называли нацисткой.

Участница из Беларуси Ирина Максимович в состоянии алкогольного опьянения позволила себе оскорбить бранью не только конкурентку, но и всю Украину. Позже она заявила, что "защищала себя" и еще раз оскорбила украинку.

Милена Мельничук рассказала, что беларуска назвала ее "тупой малолеткой" и устроила истерическую сцену в финале.

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